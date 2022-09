Feuerwehr hat die Nase voll: Deutsche Bahn ruft Freiwillige viel zu häufig zum Pannenbahnhof

Von: Josef Ametsbichler

Arbeit am Wasserspiegel: Am Montag pumpen Techniker mit DB-Shirt die am Sonntag vollgelaufene Unterführung zum westlichen Park-and-Ride-Parkplatz ab. © Josef Ametsbichler

25 Einsätze im Jahr 2022 – sieben davon entfallen auf einen Pannenbahnhof. Der freiwilligen Feuerwehr reicht‘s – die Deutsche Bahn bedauert dies.

Grafing-Bahnhof – Barfuß gehen ist gesund, nur unter Zwang macht es nicht ganz so viel Spaß. Doch wenn der Zug schon in den Bahnhof rollt und zwischen einem selbst und dem Bahnsteig das Wasser auf Schienbeinhöhe steht, bleibt einem fast nichts anderes übrig. So geschehen am Sonntag in Grafing-Bahnhof: Der ausdauernde Regen hatte ausgereicht, um die Fußgänger-Unterführung vom Pendlerparkplatz auf der Westseite zu den Gleisen schon am Vormittag unter Wasser zu setzen. Die Pumpen, die das automatisch beheben sollen: defekt.

Nicht nur zum Ärger der Fahrgäste, die raus mussten aus Schuhen und Strümpfen, um durch den trüben Betontümpel zu waten. Nein, auch die Feuerwehr Nettelkofen, wegen örtlicher Nähe zuständig, hat von den Einsätzen rund um Grafing-Bahnhof die Nase voll. Von heuer 25 Einsätzen der kleinen Wehr seien allein sieben auf das Versagen technischer Anlagen der Bahn entfallen, rechnet Vize-Kommandant Stephan Mende vor. Mal bleiben Leute im notorischen Pannen-Aufzug an Gleis 1 stecken, mal herrscht die Flut. „Unsere Leute kommen sich schon wie der Hausmeisterservice von der Bahn vor“, sagt der Feuerwehr-Vize.

Bahn ruft bei normalem Regen ehrenamtliche Feuerwehrler auf den Plan

Der Eingang zum Kummer-Bahnhof Grafing-Bahnhof vom Parkplatz auf der Westseite. © Feuerwehr Nettelkofen

Entsprechend fiel dieses Mal die Reaktion aus: Die Feuerwehr pumpte nicht ab, sondern sperrte nur ab und setzte den im Wasser stehenden Fahrkartenautomaten stromlos, so Mende. „Es hätte auch nichts gebracht, das war aussichtslos“, sagt er. Die nächsten Regenwolken seien schon am Horizont gestanden. „Wir sind Ehrenamtliche“, sagt der Feuerwehrmann. „Wir können nicht 24/7 das Wasser beobachten.

Überhaupt, dass bei normalem Schnürlregen die Unterführung volllaufe und die Bahn die Feuerwehr alarmiere – das sei nicht nachvollziehbar. „Bei einem extremen Gewitterregen sagt kein Mensch was“, so Mende. Doch so einer habe bereits am 20. August die Unterführung 40 Zentimeter tief unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr habe abgepumpt – und dringend gemahnt, das defekte Pumpwerk zu reparieren. Nichts sei passiert. „Es ist anscheinend bequemer, die 112 zu rufen“, so der Nettelkofener Vize-Kommandant.

Immer wieder Streit um Pannen-Bahnhof

Übergangs-Lösung: 2016 lagen bereits Holzpaletten als Steg-Provisorium für weitere Flutungen bereit. © EZ-Archiv

So würden Aufgaben auf Ehrenamtliche abgewälzt, die die Feuerwehr eigentlich nichts angingen. Zum Unmut der sich langsam zur Bahnhofsfeuerwehr entwickelnden Nettelkofener Retter. „Irgendwann kommt halt keiner mehr“, fürchtet Mende. Das Problem mit der gefluteten Unterführung ist kein neues. Die EZ berichtete etwa 2016 über das Problem, 2019 schaltete sich der Frauenneuhartinger Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz (CSU) ein und meldete Erfolg – aber offenkundig keinen dauerhaften.

Der Stadt Grafing, die laut Bürgermeister Christian Bauer (CSU) wegen des Pannen-Bahnhofs im Dauer-Clinch mit der Bahn liegt, gehen langsam die Ideen aus. „Es scheint wirklich sinnlos“, sagt Bauer, nachdem er den nächsten geharnischten Brief angekündigt hat. „Die bei der Bahn benehmen sich, als ob sie außerhalb jeder Kontrolle liegen.“ Die runtergekommenen Häuser im Konzernbesitz und Nachlässigkeiten beim Rasenmähen seien weitere Ärgernisse. „Die lassen das so schleifen...“, zürnt der Bürgermeister. Dass nun die Nettelkofener Wehr einmal in den Pumpen-Streik gegangen ist, kann der Rathauschef verstehen. „Das fällt zwar wieder auf uns zurück, scheint aber das einzige Mittel zu sein, um bei der Bahn noch Aufmerksamkeit zu erregen.“

Überflutete Unterführung: Das sagt die Bahn

Der EZ gelingt das mit einer Presseanfrage: „Wir bedauern, falls es in diesem Zusammenhang bei der FFW zu Unmut gekommen ist“, antwortet eine Konzernsprecherin. Dass hier Aufgaben der Bahn auf Ehrenamtliche übertragen würden, sei „selbstverständlich nicht der Fall“. Für Instandsetzungen und kurzfristige Noteinsätze wie das Auspumpen einer Unterführung stünden eigentlich Dienstleister auf Abruf zur Verfügung. „Leider sind Starkregenfälle, wie sie in den letzten Wochen vorgekommen sind, auch für unsere Anlagen eine Herausforderung.“

So sei bei Starkregen eine Druckleitung zerborsten, weshalb das Wasser nicht mehr abgepumpt werden haben können. Durch den Wasser-Rückfluss seien zusätzlich die beiden unabhängig voneinander arbeitenden Schmutzwasser-Pumpen durchgebrannt. „Wir haben bereits die kurzfristige Instandsetzung der Druckleitung und eine Erneuerung beider Pumpen beauftragt“, so die Sprecherin. Sie bittet Reisende, bei Schäden die „3-S-Zentrale“ („Service, Sicherheit und Sauberkeit“) der Bahn anzurufen, die unter Tel. (089) 13 08 10 55 rund um die Uhr erreichbar sei. (ja)

