Die letzten Corona-Spaziergänger: Warum sie immer noch marschieren

Von: Josef Ametsbichler

„Stammtisch“ am Grafinger Marktplatz: Die nach der Corona-Krise verbleibenden Montagsspaziergänger, begleitet von EZ-Reporter Josef Ametsbichler (2.v.li.). © sro

Dutzende, teils hunderte „Corona-Spaziergänger“ zogen in der Pandemie durch die Innenstädte. Einige wenige marschieren noch heute. Unsere Redaktion ist in Grafing und Ebersberg mitgegangen.

Grafing/Ebersberg/Poing – Man muss genau hinschauen, damit man sie nicht übersieht, doch sie sind noch da. Jeden Montagabend treffen sich in Grafing und Ebersberg die „Spaziergänger“, die in der Corona-Pandemie zahlreich bei unangemeldeten Demonstrationen durch die Ortskerne gezogen sind. Mittlerweile sind es jeweils weniger als zehn. Der Umgang ist familiär, es sind meist dieselben, die mitgehen. „Wir haben uns durch Corona gefunden“, sagt eine der Grafinger Demonstrantinnen. Die Leute, zumeist im Rentenalter oder nicht weit weg, könnten Hans oder Gerhard heißen, Inge oder Roswitha. Ihre echten Namen verraten sie nicht.

„Wir sind die letzten Deppen!“ - Angespannter Sarkasmus bei „Corona-Spaziergängern“ in Grafing

„Kein Wort mehr zu diesen Medien!“, poltert einer der Grafinger Demonstranten auf die Frage, für oder gegen was er auf die Straße geht. „Wir sind die letzten Deppen!“, versucht es ein anderer mit Sarkasmus, bleckt dabei mehr die Zähne, als er lacht. Die Stimmung in Grafing ist geladen, weil die vermeintliche Systempresse dabei ist. In Ebersberg ist das halbe Dutzend entspannter, als sich der Reporter vorstellt. „Bei uns kann jeder mitgehen“, sagt eine ältere Frau, die seit Anfang an dabei ist.

„Wir sind ein Stammtisch“, dieser Satz fällt in Grafing wie in Ebersberg, während eingespielte Beine die immer gleiche Route unter sich abspulen. Nur findet er ohne Tisch und in der Öffentlichkeit statt. Manchmal haben sie Protestschilder dabei.

Montagsratsch in Ebersberg: Die EZ (Mitte) im Gespräch mit den verbliebenen „Spaziergängern“, die sich seit dem vorvergangenen Winter wöchentlich treffen. © stefan rossmann

Corona brachte sie zusammen - Nun sind die Protest-Themen sind bunter geworden

Auslöser für die Spaziergänge war im vorvergangenen Winter der Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Besonders die Einschränkungen für Ungeimpfte. Müsste man die Übriggebliebenen in Grafing und Ebersberg politisch über einen Kamm scheren, finge man dort wohl an. Doch es fällt leicht, weiterzumachen – Themen, bei denen sie sich uneins sind, scheint es kaum zu geben. „Der Ukrainekrieg war bisserl konträr“, sagt einer. War.

Die Themenpalette hat sich nach Corona erweitert, auch wenn mehrere sagen: „Das ist noch nicht abgeschlossen!“ Inzwischen sind sich die Spaziergänger einig, dass Putin recht hatte, als er in die Ukraine einmarschiert ist. Sie sind sich einig, dass der Klimawandel entweder nicht existiert, oder nicht menschengemacht ist, oder sich eh nichts ändern lässt. Dass die Weltgesundheitsorganisation ein privater Verein ist, der die Meinungsfreiheit einschränken will.

Corona, Klimawandel und die Inflation: Alles soll eine einzige, zusammenhängende Verschwörung sein

Sie sagen, dass man das in diesem Land nicht mehr sagen darf, und dass es wenn dann nicht in der Zeitung steht. Sie sind sich einig, dass die komplette Parteienlandschaft nicht zu gebrauchen ist, die AfD vielleicht ausgenommen. Sie sind sich sicher, dass die Welt derzeit den Bach runtergeht, und vor allem: Dass das Ganze von amerikanischen Milliardären inszeniert und gesteuert ist – Corona, Klimawandel, Krieg und Inflation. Einzelne lassen durchblicken, dass sie durch die Teuerung selber knapsen müssen.

An die Weltverschwörung der Reichen und Mächtigen glauben sie alle - das hält sie zusammen

Immer wieder fallen die Namen der Philantrophen-Milliardäre Bill Gates, George Soros sowie Weltwirtschaftsforums-Chef Klaus Schwab, die klassischen Feindbilder der „Querdenker“. („Ich sehe das als Kompliment, wenn mich jemand so nennt“, sagt eine Frau in Ebersberg.) Die einen zweifeln an der Mondlandung, die anderen vermuten, dass unseren Nahrungsmitteln künstlich die Nährstoffe entzogen werden. „Man kann ja nichts mehr glauben“, sagt eine. Aber die allem Übel zugrunde liegende Gesamtverschwörung der Reichen und Mächtigen nicken alle ab. So gefestigt sollte sein, wer mitspazieren will. Worum es den Verschwörern dabei geht, scheint diffus: „Das wüsste ich auch gern“, sagt jemand.

Hubert Aiwanger: Mit Erding-Rede hat er sich bei Querdenkern beliebt gemacht

Ein weiterer Name fällt neuerdings, allerdings in positiverem Tonfall: der von Hubert Aiwanger. Während CSU-Ministerpräsident Markus Söder unter Querdenkern als „Södolf“ firmiert. („Wir haben wieder einen Diktator“, sagt eine Frau in Ebersberg) und die Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock „Teufel und Beelzebub in einem“ (O-Ton aus Grafing) ist, hat das Gepolter vom „Hubsi“ bei der Heiz-Demo in Erding den Nerv getroffen: „Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben!“ – Gegluckse bei den Spaziergängern, als es um diese Wortwahl geht.

Held Hubert: Vize-Ministerpräsident Aiwangers Rede bei der Heiz-Demo in Erding gefiel in Querdenker-Kreisen. © Matthias Balk

Mehrere der hiesigen Spaziergänger haben in Erding mitdemonstriert. „Trillerpfeifen nicht vergessen!“, hatte es in einem Chatkanal geheißen, in dem sich die Poinger Szene vernetzt hat. „Er (Söder, Anm. d. Red.) darf sich auf einen warmen Empfang einstellen (...)!“ Bei Aiwanger blieben die Pfeifen ruhig. „Der traut sich, was zu sagen“, kommentiert das einer der Spaziergänger. Wählen werde er trotzdem die AfD, als „geringstes Übel“.

