Granatenfund am Bahnhof Holzkirchen: Sprengung wird vorbereitet - Großräumige Evakuierungen

Von: Andreas Höger

Am Holzkirchner Bahnhof wurden zwei scharfe Weltkriegsgranaten gefunden. Großräumige Evakuierungen sind am Mittwochvormittag (1. Juni) angelaufen. © Thomas Plettenberg

Zwei scharfe Weltkriegs-Granaten wurden am Dienstagabend am Holzkirchner Bahnhof gefunden. Offenbar ist es zu gefährlich, die Munition abzutransportieren.

Holzkirchen - Im Umkreis des Holzkirchner Bahnhofs steht am Mittwochvormittag eine großräumige Evakuierung bevor. Bei Abbrucharbeiten auf einer Baustelle am Bahnhofsweg stießen Bauarbeiter am Dienstagabend (31. Mai) zwischen 18 und 19 Uhr auf zwei Granaten aus den Tagen des Zweiten Weltkriegs.

Der Sprengmeister entschied, dass die Munition im Laufe des Vormittags vor Ort gesprengt werden muss. Laut Polizei werden derzeit Absperrungen und Evakuierungen in einem Umkreis von 100 Metern vorbereitet. Betroffen ist auch der Bahnhof und der Bahnverkehr.

Holzkirchen: Granaten am Bahnhof gefunden - Sprengung wird vorbereitet

Wie die Polizei mitteilt, informierte der Architekt der Baustelle die Holzkirchner Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr von dem gefährlichen Fund. Es handelt sich nach ersten Informationen um zwei etwa 20 bis 30 Zentimeter lange Granaten, wie sie offenbar vom Kampfflugzeugen benutzt wurden.

Das Sprengkommando war noch am Montagabend vor Ort. Nach Angaben der Polizei stellte der Sprengmeister fest, dass die Granaten bewegungsempfindlich sind und nicht mehr transportiert werden dürfen. Die Holzkirchner Polizei bewachte den Fundort daraufhin die ganze Nacht über. Der Fundort liegt in der Bahnhofstraße, zwischen Erlkamer Straße und Bahnhofs-Areal auf Höhe der Hausnummer 13, wo derzeit ein Gebäude abgerissen wird.

Holzkirchen: Granatenfund am Bahnhof führt zu Evakuierung

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Evakuierungen an. Das Landratsamt ist eingeschaltet, die Holzkirchner Feuerwehr ist im Einsatz. Noch läuft der Bahnverkehr (Stand 10 Uhr), doch die Bahnlinien Richtung Tegernsee, Lenggries, Bayrischzell und Rosenheim müssen ebenfalls zeitweise eingestellt werden. Auch die S-Bahn wird Holzkirchen vorübergehend wohl nicht anfahren können.

Laut Polizei ordnete der Sprengmeister an, im Umkreis von 100 Metern alle Gebäude sowie Teile des Bahnhofs zu sperren. Im Sperrgebiet befindet sich unter anderem auch die Metzgerei Kraft. Alle in diesem Radius befindlichen Verkehrswege können währenddessen nicht befahren werden. Eine Umleitung durch Feuerwehr und Polizei wird derzeit eingerichtet.

Die Polizei betont, dass keine akute Gefahr für die Bevölkerung besteht. Es handle sich um das übliche Vorgehen beim Fund von Sprengkörpern. Wann genau die Sprengung vorgenommen wird, ist noch unklar.

