Meisterwerk der Sinnlosigkeit: Einfach „So-Da“-Brücke über die A99 führt ins Nirgendwo

Steht einfach so da: Die Schwammerl-Brücke über die A99. Geplant als Verbindung zwischen Neukeferloh, der Trabantenstadt Keferloh bis München. Jetzt nutzen sie Radler, Schwammerlsucher, Gassigeher mit Hund und Wanderer.

Einsam steht sie in der Landschaft, einfach nur so da, die Brücke über die A99 bei Grasbrunn; als Zeugnis begrabener Wachstumspläne.

Grasbrunn – Bauinvestoren und Politiker hatten einst große, sehr große Pläne fürs ländliche Grasbrunn: die Saarlandstraße sollte über die Autobahn A99 bis Keferloh verlängert werden, rechts und links davon wollte man gewaltige Siedlungen für über 12 000 Menschen bauen. Grasbrunn sollte auf 20 000 Einwohner wachsen. Heute zeugt davon nur noch die breite „Schwammerl“- oder „So-Da“-Brücke über die Autobahn.

Trabantenstadt-Pläne für Grasbrunn

Zunächst in den 1960er- Jahren, später noch einmal im Jahr 2009, da hatten Investoren und Politiker ihre Trabantenstadt-Pläne für Grasbrunn. Zwischen dem Ortsteil Keferloh und der Autobahn A99 sollte eine riesige Wohnsiedlung entstehen. Die Saarlandstraße wollte man über die Autobahn bis nach München in die Ständlerstraße verlängern, Keferloh könnte nach Haar eingemeindet werden, um so eine große Trabanten- oder hochtrabender „Europäische Stadt“ entstehen zu lassen. Im Jahr 1962 wurde in Keferloh die Tankstelle eröffnet, zehn Jahre später war die ehemalige, schmale Kreisstraße M17 zur vierspurigen Bundesstraße 471 ausgebaut. Das waren die ersten Schritte der neuen Infrastruktur.

Wachstumssprung von 2400 auf 15.000 Einwohner

Grasbrunns damaliger Bürgermeister Franz Graf sprach 1969 zur Einweihung seines neuen Rathauses – das ihm mehrere Bauträger nebst einer Personalstelle in Erwartung des Baubooms finanziert hatten – davon, dass der Ort mit seinen fünf Ortsteilen von damals 2500 Einwohnern „in den kommenden Jahren auf bis 15.000 Bürger anwachsen“ werde. Vor allem in der „bereits weit gediehenen Bebauungsplanung in Keferloh“.

Bauträger zahlten fürs neue Rathaus

Die Verwaltung des Orts war bislang in der Neukeferloher Schule untergebracht. Die Grasbrunner Gemeinderäte waren clever und sagten, angesichts des zu erwartenden Zustroms an Neubürgern sei das kein Zustand für die Zukunft. So zahlten die Bauträger 550 000 D-Mark für das Rathaus, im Haus wurden auch Feuerwehrautos, Schneepflug und Fahrzeuge für die Straßenreinigung untergebracht.

50 Hektar Grund südlich und östlich von Keferloh

Eingeleitet hatte die Keferloher Planungen der Münchner Bauträger Dr. Höper, der knapp 50 Hektar Grund südlich und östlich von Keferloh erwarb. Es folgten als Besitzer Firmen wie „Terrafinanz“ und die gewerkschaftseigene „Neue Heimat“, schließlich Alfons Doblinger mit seiner Firmengruppe, zu der unter anderem die Dibag und die Monachia gehören. Bei Höper rechnete man mit mindestens 12 500 Kefeloher Neubürgern, bis 1980 sollte Grasbrunn auf 20 000 Einwohner wachsen. Geplant war unter anderem am Waldrand zur B471 ein riesiges Terrassenhochhaus ähnlich wie in Putzbrunn.

Gemeindechronist Rolf Katzendobler blickt zurück

Gemeindechronist Rolf Katzendobler spricht davon, dass „die Gemeinderäte von den Plänen begeistert“ waren. Folglich war es auch nur logisch, dass man darauf drängte, beim Neubau der Autobahn A99 gleich eine breite Brücke zu bauen, die einmal die Saarlandstraße mit Keferloh bis nach München verbinden sollte. Und so steht sie seit Mitte der 1970er-Jahre nun also da, die Schwammerl- oder So-Da-Brücke. Denn die Gemeinderäte bekamen plötzlich eiskalte Füße, ob ihre kleine Gemeinde dieses enorme Wachstum wirklich aushalten könne. Der damalige Landrat Joachim Gillessen warnte eindringlich mit dem Negativ-Beispiel Taufkirchen: in wenigen Jahren von 1600 auf 12 000 Einwohner gewachsen – mit einem riesen Schuldenberg und sozialen Brennpunkten.

+ Die Saarlandstraße im Vordergrund. In der Verlängerung, neben dem Funkmast, die Schwammerlbrücke über die A99 und weiter nach links Keferloh. © Bert Brosch

Gemeinderat bekommt kalte Füße

So stimmte der Grasbrunner Gemeinderat trotz jahrelanger Bekundungen, dass man Neu-Keferloh möchte und obwohl die Bauträger das neue Rathaus bezahlt hatten, am 27. Juli 1976 mit 10:5 Stimmen dafür, sämtliche Planungen einzustellen. Die Bauträger schäumten und verklagten die Gemeinde auf 91 Millionen DM Schadensersatz. Zunächst wies das Landgericht München 1980 die Klage ab. Die Investoren ließen nichts unversucht und engagierten laut Chronist Katzendobler den damaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Josef Linsmeier, dass er die Grasbrunner Gemeinderäte in den Sitzungen bearbeite. Doch die Gemeinderäte blieben standhaft und der Bundesgerichtshof beendete das Verfahren schließlich im Oktober 1985 mit einer Klageabweisung.

Auch Pläne für „Europäische Stadt“ scheitern

Nach vielen Wendungen gehörte das Grundstück bei Keferloh Alfons Doblinger und seiner Unternehmensgruppe. Er wollte dort im Jahr 2009 eine „Europäische Stadt“ errichten, „mit weniger als 10 000, aber doch deutlich mehr als 3000 Bewohnern“. Dazu wollte er Keferloh nach Haar eingemeinden lassen, die B471 nach Osten tiefergelegt auf eine neue Trasse verschieben, von Keferloh über die Finckwiese in Haar. Es sollten 3000 bis 4000 Arbeitsplätze entstehen, 80 Millionen Euro investiert werden; von der Finanzierung von Schulen und Kindergärten und sogar einer Hochschule war die Rede, einer Parklandschaft sowie einer Stadtbahn bis Keferloh und weiter nach Putzbrunn.

Haar und Grasbrunn lehnen Pläne ab

Doch Grasbrunn wie auch Haar lehnten die Pläne ab. Zehn Jahre später entstand in Keferloh dann „nur“ noch der neue Firmensitz der Bayerischen Gewerbebau AG, die zu Doblingers Immobilienkonzern gehört.

Steinpilz-Sucher nutzen die „Schwammerl“-Brücke über die Autobahn

Was bleibt, das ist die „Schwammerl“-Brücke über die Autobahn. Die Region rund um Grasbrunn gilt nämlich als Hochburg der Steinpilz-Sucher. Sie nutzen diese Brücke, die einfach „So da“ ist, als Meisterwerk der Sinnlosigkeit, gerne um über die Autobahn zu kommen, ebenso Radler, Hundebesitzer fürs Gassigehen und Wanderer. Grasbrunn hat bis heute, 50 Jahre nach den Planungen, noch keine 7000 Einwohner.

