„Zu wenig Wasser!“ Bohrungen für Wärmepumpe nach zwei Tagen abgebrochen

Von: Bert Brosch

Die Gemeinde Grasbrunn hat die Bohrungen für eine Grundwasserwärmepumpe an der Turnhalle in Neukerfloh abgebrochen. Nach nur zwei Tagen wurde das Vorhaben abgebrochen.

Grasbrunn – Vor ein paar Tagen wurde vor der neuen Turnhalle in der Leonhard-Stadler-Straße in Neukerfloh im Landkreis München nach Wasser gebohrt. Das Ziel war die Installation einer Grundwasser-Wärmepumpe. Schon nach zwei Tagen wurde alles abgebrochen. „Da ist zu wenig Wasser, so ein Mist!“, ärgerte sich Bürgermeister Klaus Korneder (SPD).

Können wieder einpacken: Nach zwei Tagen war die Bohrung vor der Turnhalle auch schon wieder beendet und das 28 Meter tiefe Loch verfüllt. Es gibt dort zu wenig Wasser für eine Grundwasserwärmepumpe. Weitere Bohrungen verworfen © bb

Grundwasser in 21 Metern Tiefe: Private Bohrungen durchgeführt

Die Firma Baugrund Süd aus dem baden-württembergischen Bad Wurzach wurde mit der Brunnenbohrung für eine Grundwasserwärmepumpe für die Turnhalle beauftragt. Die im Vorfeld von der Firma durchgeführten geologischen Untersuchungen ergaben, dass ab einer Tiefe von etwa 21 Meter Grundwasser angetroffen wird.

„Es gab in der Gegend rund um die Turnhalle mehrere private Bohrungen, überall hat die Wassermenge gepasst – nur leider hier an der Turnhalle nicht“, erklärt Korneder. Das Wasserwirtschaftsamt erteilte in seiner Genehmigung eine maximale Bohrtiefe von 32 Meter, das ist die zu erwartende Tiefe bis zum obersten Grundwasserstockwerk, das nicht durchbohrt werden darf.

Weitere Bohrungen verworfen: Zu wenig Grundwasser vorhanden

Bei der Bohrung wurde bei 20,50 Meter unter der Geländeoberkante Grundwasser angetroffen. Ab einer Tiefe von 22,9 Meter folgte dann aber eine stark bindige, tonige und trockene Schicht ohne Wasser. Die Bohrung wurde dennoch bis 27,20 Meter fortgesetzt, um zu ermitteln, wie mächtig der Tonschicht ist.

Dabei konnte keine Veränderung des Untergrundes festgestellt werden. „Wir brauchen für ein Gebäude dieser Größe eine sieben bis acht Meter dicke Wasserschicht, um die 19,6 Kubikmeter je Stunde dauerhaft zu fördern. Das ist hier eindeutig zu wenig“, sagt Astrit Ferradey von Baugrund Süd.

10.000 Euro für Bohrungen: Schnelle Lösung muss her

Die Gemeinde hat in die Bohrung etwa 10.000 Euro investiert. „Die Leute von der Bohrfirma boten mir an, noch einmal 50 oder 100 Meter weiter zu bohren – ohne Gewähr, dass es dann klappt“, sagte Korneder. Er habe daher entschieden, dass die Bohrung abgebrochen und das Loch wieder verfüllt wird.

„Wir müssen jetzt in uns gehen und schnell eine andere Lösung finden“, so der Rathauschef. „Eine Luft-Wärme-Pumpe bringt zu wenig Leistung, Geothermie aus Vaterstetten dauert noch einige Jahre. Aktuell wird die Turnhalle über die Schule beheizt, das müssen wir aber beenden.“

