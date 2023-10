Bahnhof als Brennpunkt: Gröbenzeller klagen über Partys – Jugendliche lautstark bis Nachts vor Ort

Mit Fragen zur Finanzsituation der Gemeinde und mit Beschwerden über nächtliche Partys am Bahnhof konfrontierten die Bürger Rathaus-Chef Martin Schäfer. © GUV

Bei der Bürgerversammlung in Gröbenzell musste Bürgermeister Martin Schäfer so einige Fragen beantworten: Zur prekären Finanzlage und zum Bahnhof.

Gröbenzell – „Ist Gröbenzell pleite?“, verlas Gemeinderat Wolfgang Netschert (Freie Wähler) die Frage eines Bürgers, gerichtet an Rathaus-Chef Martin Schäfer. Netschert moderierte die Bürgerversammlung am Freitagabend, zu der sich die Gröbenzeller im Bürgerhaus eingefunden hatten. Via Zettel und somit anonym konnten sie dort ihre Fragen zu Themen rund um die Gemeinde einreichen. Netschert wandte sich an Schäfer und ergänzte die Frage mit: „Wann kommen denn die nächsten Steuererhöhungen?“

Angespannte Finanzlage – und eine absehbare Steuererhöhung in Gröbenzell

„Wir stehen nicht unter der Obhut der Kommunalaufsicht oder unter einer Zwangsverwaltung“, stellte Bürgermeister Schäfer (UWG) klar: „Wenn dem so wäre, hätten Sie das längst schon gemerkt, denn dann müssen alle freiwilligen Leistungen der Gemeinde gestrichen werden.“

Klar sei aber auch, dass die Verwaltung angesichts der Finanzsituation keine großen Sprünge mache und es weitere Steuererhöhungen geben werde – so der Gemeinderat dem zustimme. Schäfer: „In Gröbenzell wurden 2010 das letzte Mal die Steuern erhöht, dass das erst 2023 wieder passiert ist, war mehr oder weniger ein Fehler. Wir hätten längst schon erhöhen müssen.“ Im Frühjahr diesen Jahres war beschlossen worden, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer anzuheben.

Apropos Erhöhung: Warum denn die Gemeindebücherei nicht längst ihre Jahresgebühr für Erwachsene angepasst habe?, wollte jemand wissen. Angesichts des Angebots seien 20 Euro angebracht. „Das geht in die richtige Richtung, darüber muss man nachdenken“, befand Schäfer. Erwachsene zahlen derzeit jährlich zwölf Euro.

Thema Bahnhof: Nachts versammeln sich dort lautstark Jugendliche – kommt ein Alkoholverbot?

Einige Fragen zielten darauf ab, dass sich um den Bahnhof herum, verstärkt vor der Bäckerei, nachts bis zwei Uhr lautstark Jugendliche versammelten, man dort noch nie Polizei oder Sicherheitskräfte gesehen habe. Und, ob man in diesem Bereich kein Alkoholverbot einführen könne? Letzteres schloss Schäfer aus: „Man kann solche Zonen einrichten, aber die Umsetzung ist ein Fiasko.“

Der Verwaltung sei die Problematik bekannt und man habe da durchaus „einen Brennpunkt“ ausgemacht. „Aber Sie können sicher sein, dass da regelmäßig Polizeistreifen unterwegs sind – allerdings in Zivil.“

Das bestätigte auch Hartwin Lang, Leiter der für Gröbenzell zuständigen Polizeiinspektion (PI) Olching. Man sei ständig vor Ort, bei einem Polizeiauto sei die Klientel allerdings schnell weg. „Wir haben in Gröbenzell ganz andere Sorgen“, sagte Lang und wies darauf hin, dass die PI „fast wöchentlich Opfer“ von intelligent ausgeklügelten Betrugsmaschen verzeichne, ob am Telefon oder an der Haustür.

Präsentkorb zum Abschluss – Klimaschutzpreis vergeben

Bürgermeister Schäfer bedankte sich bei Hartwin Lang für die gute Zusammenarbeit und übergab dem 61-Jährigen einen Präsentkorb. Lang geht in einem Dreivierteljahr in den Ruhestand.

Eine Auszeichnung erhielten die Gewinner des zweiten Gröbenzeller Klimaschutzpreises von Schäfer und dem Klimaschutzreferenten Walter Voit (Grüne). Olaf Frank und Britta Olschok-Frank bauten ihre typische Gröbenzeller Doppelhaushälfte aus den 1970er-Jahren durch umfassende Sanierung zum energieeffizienten Wohnhaus um. Elektrotechnik-Ingenieur Johann Prenninger nutzte fast die komplette Dachfläche seines Anwesens, um Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Im Falle eines Stromausfalls ist das Haus mittels Batterien autark. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, zeigte sich nicht nur Walter Voit beeindruckt.

