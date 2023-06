Gift gegen Plage: Nur Ratten können in die ausgelegten Boxen - Gemeinde appelliert an Bürger

In Gröbenzell gibt es zu viele Ratten. © Foto: noname

In Gröbenzell treten wieder vermehrt Ratten auf. Die Gemeinde will die Tiere jetzt gezielt bekämpfen.

Gröbenzell – Die Ufer des Gröbenbachs sind im Bereich des Klosterwegs von Ratten befallen. In dem Gebiet gibt es einen Kindergarten, einen Kinderhort und eine Grundschule, deren Freiflächen intensiv zum Spielen genutzt werden.

Zur Bekämpfung werde Rattengift verwendet, berichtet eine Sprecherin der Gemeinde. Dieses werde in Sicherheitsboxen (verschlossene Metallbehälter, in die nur Ratten gelangen können) ausgelegt. Hunde und Katzen können nicht an die Köder gelangen, versichert die Sprecherin. Die Boxen werden im Böschungsbereich nahe der Wasserlinie befestigt und so angebracht, dass sie nicht verschleppt werden können. Die Gemeinde bittet Besitzer von Haustieren dennoch, am Klosterweg vorsichtig zu sein.

Um zu vermeiden, dass sich die Ratten schnell wieder vermehren, bittet die Gemeinde Anlieger um Mithilfe. So soll man auf das Kompostieren von Küchenabfällen verzichten, wenn man keinen geschlossenen Komposter besitzt. Am besten sei es, die wöchentliche Biomüllabfuhr zu nutzen. Biotonnen sollten nicht im Freien stehen.

Die Gemeinde verweist außerdem darauf, dass Vogel-, Katzen-, Hunde- oder Igelfutter auch den Ratten schmecke. Daher gilt: Kein Futter im Freien.

Diese Verhaltensmaßregeln gelten auch für andere Grundstücke, auf denen Probleme mit Ratten auftreten, so die Sprecherin. Sollte jemand dennoch Ratten im Garten haben, liege die Verantwortung bei den Eigentümer. Es sollten keinesfalls eigenständig Giftköder ausgelegt werden. Die Einschaltung eine Fachfirma ist verpflichtend.

