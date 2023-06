Großbrand in Dietramszell: Scheune geht in Flammen auf - 90 Feuerwehrleute im Einsatz

Auslöser war ein brennendes Auto

+ © Feuerwehr/Kreisbrandinspektion Bad Tölz-Wolfratshausen Bei einem Großbrand in Dietramszell waren 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © Feuerwehr/Kreisbrandinspektion Bad Tölz-Wolfratshausen

Großbrand in Dietramszell: Eine Scheune samt Traktoren und Holzlager brannten komplett aus. Auslöser war ein brennendes Auto.

Dietramszell - In der Nacht auf Sonntag waren zirka 90 Feuerwehrleute im Dietramszeller Ortsteil Schönegg im Einsatz: Eine Scheune brannte komplett nieder. Auslöser für den Großbrand war ein brennendes Auto. Verletzte gab es keine. Doch der entstandene Sachschaden ist enorm.

Dietramszell: Auto fängt Feuer - Flammen setzen Scheune samt Traktor in Brand

Gegen 1 Uhr stellte der 19-jährige Sohn der Grundstückseigentümer sein Auto, mit dem er kurz davor nach Hause gekommen war, in der Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens ab. Das berichtet die Polizei Geretsried in einem Pressebericht. In dem Gebäude waren auch zwei Traktoren untergestellt. Wenige Minuten später bemerkte der junge Mann, dass es im Motorraum seines Wagens brannte. Die Flammen breiteten sich auf das Auto aus - und setzten Scheune samt Traktor in Brand. Ebenso wie ein Lager mit rund 15 Kubikmeter Holz.

+ In Dietramszell ist ein landwirtschaftlicher Anbau komplett niedergebrannt. © Feuerwehr

Wenig später waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dietramszell, Baiernrain, Linden, Holzkirchen, Ellbach, Geretsried und Königsdorf vor Ort. Sie brachten den Brand mit unter Kontrolle. Auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.

Großbrand in Dietramszell: Polizei schätzt Sachschaden auf 100 000 Euro

Nicht verhindern konnte die Feuerwehren hingegen, dass die Scheune, die darin abgestellten Fahrzeuge und das Brennholzlager vollständig ausbrannten. Der Gesamtsachschaden schätzen die Beamten auf etwa 100 000 Euro. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor. Neben den Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst mit 12 Kräften sowie Beamte der Polizeiinspektion Geretsried am Einsatzort.

