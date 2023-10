Flammeninfero mitten im Ort: Wohnhaus und landwirtschaftliches Gebäude zerstört

Das Flammeninferno erhellte den ganzen Ort. Zahlreiche Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis und aus Fürstenfeldbruck waren im Einsatz. © cst

Ein Großbrand mitten in Sulzemoos hat in der Nacht zum Donnerstag ein landwirtschaftliches Gebäude und ein Wohnhaus zerstört. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz – und konnten womöglich eine noch größere Katastrophe verhindern.

Sulzemoos – „Ein Feuer in dieser Größenordnung habe ich noch nie gesehen.“ Dieser Satz waren von Feuerwehrleuten in der Nacht zum Donnerstag in Sulzemoos mehrfach zu hören. In der Hauptstraße von Sulzemoos, mitten im Ortszentrum beim Maibaum, brannte ein landwirtschaftliches Gebäude komplett ab. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls ein Raub der Flammen.

Ein Raub der Flammen wurde das landwirtschaftliche Gebäude an der Hauptstraße in Sulzemoos. © cst

Sulzemoos: Flammenmeer erhellt den ganzen Ort

Das Flammenmeer erhellte den ganzen Ort. Während des Großbrandes waren außerdem mehrfach Knallgeräusche zu hören. Da aufgrund der großen Hitze, die von dem Brand ausging, auch benachbarte Gebäude massiv gefährdet waren, wurde von den ersteintreffenden Kräften der Feuerwehr Sulzemoos ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus dem ganzen Landkreis Dachau sowie aus Fürstenfeldbruck nachbeordert. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde neben der Versorgung über Hydranten zusätzlich Wasser aus dem Unterdorfweiher in der Lindenstraße entnommen.

Flammeninferno im Landkreis Dachau: Löscharbeiten bis in den frühen Morgen

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, die Polizei ermittelt zur Brandursache und zur Schadenshöhe. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen bei dem Großbrand glücklicherweise nicht verletzt.

Komplett zerstört das benachbarte Wohnhaus. © cst

Bürgermeister Johannes Kneidl dankte den Einsatzkräften auf Facebook: „Durch eure Hilfe wurde eine noch größere Katastrophe mitten in Sulzemoos verhindert. Letzte Nacht haben wir dennoch das größte Inferno in der Geschichte unserer Gemeinde erlebt.“

Der Einsatz weckte Erinnerungen an einen Brand am 26. Januar 2003 auf dem gleichen Grundstück, nur auf der gegenüberliegenden Seite: Bei dem Brand damals ist eine Scheune abgebrannt. An der Stelle steht heute das Sulzemooser Rathaus und das Verwaltungsgebäude. Christian Stangl

Mehrere Autos in der Umgebung wurden zerstört. © cst

