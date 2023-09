Katastrophenschutzboot im Einsatz: Segelboot brennt auf dem Starnberger See

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Im Einsatz mit Seewasser: Feuerwehrleute aus Bernried waren die ersten, die am brennenden Segelboot bei Buchscharn eintrafen. © Wasserwacht

Großeinsatz für Feuerwehr und Wasserwacht auf dem Starnberger See: Ein Segelboot hat am Dienstagnachmittag vor Buchscharn am Ostufer gebrannt. Es war der erste Einsatz für das neue Katastrophenschutzboot „Martina“, das erst am Samstag eingeweiht worden war. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist unklar.

Tutzing/Münsing – Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Wasserwacht auf dem Starnberger See wegen eines brennenden Bootes: Das hat es lange nicht gegeben. Warum ein Segelboot, das an einer Boje vor Buchscharn (Gemeinde Münsing) am Dienstagnachmittag Feuer gefangen hatte, war gestern noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sicher ist: Niemand wurde verletzt, das etwa acht Meter lange Boot war nicht bemannt. Allerdings ist es gekentert und liegt jetzt rund 15 Meter tief auf dem Boden des Sees. Eine schwarze Rauchsäule war über dem See weithin sichtbar.

Erst am Samstag eingeweiht – Katastrophenschutzboot im Einsatz

Als die Helfer der Feuerwehr um kurz vor 15 Uhr das Segelboot erreichten, schlugen die Flammen bereits hoch. Ob sich jemand auf dem Boot befand, war laut Kreisbrandrat Helmut Schweickart zu diesem Zeitpunkt nicht festzustellen: „Der Innenraum des Bootes war nicht begehbar.“

Lichterloh brannte das Segelboot im Bojenfeld gut 100 Meter vom Ostufer des Starnberger Sees entfernt. © Polizei

Feuerwehrleute aus Bernried waren mit ihrem Mehrzweckboot die ersten, die am Einsatzort eintrafen, wie der Einsatzleiter, Tutzings Kommandant Christoph Knobloch, berichtet. Die Tutzinger Wehr folgten, ebenso die Starnberger und die Wolfratshauser mit ihren Booten. Das in Herrsching stationierte Katastrophenschutzboot des Landkreises, die erst am Samstag eingeweihte „Martina“, stieß wegen seiner langen Anreise durch den halben Landkreis ein bisschen später dazu – es war sein erster Einsatz. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrmänner und -frauen auf dem See. Die Wasserwachten aus Ammerland, Wolfratshausen und Starnberg waren ebenfalls im Einsatz. An Land warteten zudem die Feuerwehren aus St. Heinrich und Seeshaupt sowie die Polizei.

(Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wasser aus dem See wird zum Löschen benutzt – „Schon eine Herausforderung“

Gelöscht wurde mit Wasser aus dem See. Das war wegen der starken Rauchentwicklung nicht ganz einfach, wie Schweickart sagt. „Die Helfer mussten mit ihren Booten ganz nah ran.“ Die Atemschutzträger seien zusätzlich mit Schwimmwesten gesichert worden. „Das ist schon eine Herausforderung.“

Tutzinger Feuerwehrleute schleppten das Wrack in Richtung Seeshaupt, mussten es vor St. Heinrich aber sinken lassen. © Wassewacht

Nachdem der Brand gelöscht war, blieb die Rauchentwicklung. Deshalb entschied die Einsatzleitung, dass das Tutzinger Boot, das mit Atemschutzträgern bemannt war, das Wrack in Windrichtung nach Seeshaupt abschleppen sollte, wo es mit dem Kran aus dem Wasser hätte gehoben werden sollen. Vor St. Heinrich kappten die Tutzinger jedoch das Seil, das sie mit dem Wrack verband. „Das Segelboot ist im Schlepptau untergegangen – hätten wir die Leine nicht gekappt, wären wir mit untergegangen“, berichtet der Tutzinger Kommandant. Das Wrack sank, es liegt vor St. Heinrich in etwa 15 Meter Tiefe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.

Einsatzkräfte fischen Brandmüll aus dem Wasser – aber Wrack liegt auf dem Grund des Sees

Die Besatzung der übrigen Feuerwehrboote fischte derweil die Brandstelle sauber. Knobloch sprach von einer Fläche mit 50 bis 70 Meter Radius, auf der verkohlte Holzteile, Schwimmwesten und andere Gegenstände aus dem Segelboot schwammen. Zehn Müllsäcke voll sammelten die Helfer ein und brachten sie zu einem Container nach Seeshaupt. Von einer Kontamination des Sees sei nicht auszugehen, teilt derweil die Starnberger Polizei mit. Das

Boot war mit einem Elektromotor ausgestattet. Die Seenschifffahrt konnte den Dampfersteg in Seeshaupt wegen des Brandes und der Bergungsarbeiten aber nicht anfahren.

Die Wasserschutzpolizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet. Das wichtigste Beweisstück, das verkohlte Wrack, liegt aber noch auf dem Grund des Sees. „Genauere Angaben zur Ursache werden sich erst nach Bergung des Bootes ergeben“, so ein Polizeisprecher. Zwar sei ein technischer Defekt naheliegend, doch man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht. Nicht zuletzt aus Gründen des Umweltschutzes müsse das Wrack geborgen werden, betont er.