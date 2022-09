Großeinsatz in Dachau: Mann schießt aus Wohnung - über 50 Polizisten mehrere Stunden im Einsatz

79-Jähriger verschanzt sich daheim

Ein 79-Jähriger hielt in Dachau über 50 Polizeikräfte mehrere Stunden lang auf Trab. Er schoß mit einer Druckluft-Pistole Nägel aus seiner Wohnung - und löste einen Großeinsatz aus.

Dachau - Ein psychisch auffälliger 79-Jähriger hat am Dienstag Nachmittag, 6. September, in Dachau mit einer Druckluft-Pistole mehrere Nägel aus seiner Wohnung in ein Nachbargrundstück geschossen. Dort hielten sich Personen auf, die glücklicherweise nicht verletzt wurden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Großeinsatz in Dachau: Mann schießt mit Druckluft-Pistole mehrere Nägel aus Wohnung

Gegen 15.15 Uhr schoss der 79-Jährige mehrere Male mit einer sogenannten Druckluft-Ausblaspistole Nägel auf das benachbarte Grundstück, wie Polizeisprecher Günther Findl mitteilte. Die Personen, die sich auf dem Grundstück befanden, brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Sie wurden nicht verletzt.

Mehrere Stunden lang waren daraufhin Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dachau, von umliegenden Dienststellen und der Polizeiinspektion Spezialeinheiten – insgesamt über 50 Einsatzkräfte – im Einsatz, da der Mann sich in seiner Wohnung verschanzte. Schüsse fielen nicht mehr, so Findl. Der Bereich Wiener Straße und Jahnstraße wurde abgesperrt.

Polizeieinsatz in Dachau: Mann verschanzt sich in Wohnung

Besonders geschulte Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord konnten den Mann gegen 20 Uhr durch gezielte Gesprächsführung zum Verlassen der Wohnung bewegen. Er ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Dachau hat gegen den 79-Jährigen die Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. dn

