Video: Kleinflugzeug muss in Oberpfaffenhofen notlanden

Bereit für die Notlandung: Feuerwehren und Rettungdienst waren am Samstag auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen im Großeinsatz. Der Pilot konnte die Maschine jedoch sicher landen, niemand wurde verletzt.

Gutes Ende banger Minuten: Auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen ist am späten Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug notgelandet.

Oberpfaffenhofen - Großeinsatz für die Feuerwehren Oberpfaffenhofen, Gilching, Steinebach, Unterpfaffenhofen und Alling sowie die Werkfeuerwehr des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen und den Rettungsdienst: Ein Kleinflugzeug musste auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen notlanden. Alles ging gut.

Der Pilot (55) aus Eichenau hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein Problem mit dem Fahrwerk gemeldet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Bugrad bei einem fehlgeschlagenen Landeversuch auf dem Flugplatz in Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) abgebrochen.Das Flugzeug, in dem sich auch ein Königsdorfer (43) befand, musste durchstarten und zur Notlandung nach Oberpfaffenhofen fliegen. Dort gelang dem erfahrenen Piloten eine sichere Landung. Bei dem Ultraleichtflugzeug handelte es sich laut Polizei um eine WT-9 Dynamic von Aerospool.

Vorsorglich wurden die Wehren und der Rettungsdienst auf die Landebahn entsandt. Der Pilot konnte das Flugzeug jedoch sicher landen, wobei die Maschine wegen des defekten Fahrwerks beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wurde mit rund 10 000 Euro angegeben. Die Insassen konnten das Flugzeug unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.