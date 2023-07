Großeinsatz überm Schliersee: Münchner liegt tagelang tot unterhalb der Brecherspitze

Vermisstenmeldung

Ein Wanderer verunglückte schon am Mittwoch unterhalb der Brecherspitze und stürzte 70 Meter in die Tiefe. Erst am Samstag fiel sein Fehlen auf.

Schliersee – Am Samstag, 22. Juli 2023, meldete die Lebensgefährtin ihren 57-jährigen Mann aus München als vermisst. Das letzte Lebenszeichen des Münchners war ein WhatsApp-Foto von einer Bergtour auf die Brecherspitze über dem Schliersee (Lankdreis Miesbach). Das war bereits am Mittwoch, 19. Juli. Seine Partnerin und er lebten getrennt. Deshalb fiel ihr erst am Samstag seine Abwesenheit auf, erklärt ein Sprecher der Bergwacht Schliersee das große Zeitfenster. Sofort informierte sie die Polizei.

+ Die Brecherspitze (links eine Aufnahme vom Gipfel in Richtung Schliersee, Mitte der Blick vom See auf den Berg) liegt südlich des Schliersees. Ein Polizeihubschrauber half bei der Bergung des Toten (rechts). © Imago

Große Suchaktion läuft an: Sonntag wird Vermisster tot entdeckt

Polizei und Bergwacht setzten eine groß angelegte Suchaktion in Gang. Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, 35 Einsatzkräfte der Bergwacht Schliersee mit Drohne sowie ein Polizeihubschrauber waren laut Polizei im Einsatz. Am Sonntagvormittag des 23. Juli 2023 wurde der Vermisste gegen 10:35 Uhr im Bereich des Ostgrats der Brecherspitz entdeckt. Der Mann wurde tot geborgen, wobei ein Polizeihubschrauber bei der schwierigen Bergung half.

Toter auf der Brecherspitze: Polizei nimmt Ermittlungen auf – und hat Vermutung

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von einem Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe übernommen. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge stürzte der 57-Jährige vermutlich beim Abstieg vom Gipfel über den Ostgrat etwa 70 Höhenmeter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bei Bergungseinsatz: Weitere Wanderer müssen gerettet werden

Während der Suchmaßnahmen fielen den Einsatzkräften zwei Wanderer auf, die sich unterhalb des Gipfels in einer hilflosen Lage befanden, da sie vom Weg abgekommen waren. Der Polizeihubschrauber konnte Bergwacht-Einsatzkräfte zu den Wanderern bringen, die ihnen halfen, den richtigen Weg zurückzufinden. Die Brecherspitze ist leicht zu erreichen, aber alpin anspruchsvoll. Bergwacht-Einsätze dort sind deshalb kein Einzelfall.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung durch Klaus-Maria Mehr sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Imago