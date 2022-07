Großeinsatz in Wolfratshausen: Flammen schlagen aus Wohnhaus - 50 Einsatzkräfte löschen

Von: Klaus-Maria Mehr

Flamen züngeln aus dem Dach des Wohnhauses in der Holzstraße, als die Feuerwehr eintrifft. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen ist am Freitagabend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.

Wolfratshausen - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Gegen 19.45 Uhr erreichten am Freitagabend (22. Juli) Notrufe die Polizeieinsatzzentrale, wonach schwarzer Rauch aus dem Dachbereich eines Wohnhauses in der Holzstraße in Wolfratshausen aufsteigen würde.

Komplizierte Löscharbeiten: Die Einsatzkräfte müssen das Dach abdecken, um an den Brandherd im Dachboden zu kommen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Brand eines Wohnhauses in Wolfratshausen: Flammen schlagen aus dem Dach

Neben den alarmierten Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolfratshausen, Waidach, Geretsried und Berg fuhr auch die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen die Einsatzörtlichkeit an und stellte vor Ort fest, dass bereits Flammen aus dem Dach des Einfamilienhauses schlugen. Überprüfungen ergaben, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen in dem Haus befanden.

Dicker Qualm ist von Weitem in Wolfratshausen zu sehen. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Feuer in Wolfratshausen: Gebäude unbewohnbar

Für die Löscharbeiten mussten die mehr als 50 Helfer der Feuerwehr das Dach öffnen. Um kurz vor 21.00 Uhr war das Feuer gelöscht und das geöffnete Dach wurde mit einer Plane abgedeckt. Bewohnbar ist das Gebäude vorerst jedoch nicht.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Der Brandherd konnte von den Ermittlern der Kripo im Dachboden lokalisiert werden. Zur Ursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, hierzu dauern die Ermittlungen der Kripo an.

