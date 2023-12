„Kann davon ausgehen, dass es diesmal klappt“: Grünes Licht für Schnellrestaurant von Fast-Food-Riesen

Von: Kathrin Böhmer

Das Schnell-Restaurant Kentucky Fried Chicken möchte sich in Olching ansiedeln und nimmt die erste Hürde. Die Filiale soll am Estinger Hagn-Kreisel entstehen.

Esting – Die meisten werden mit dem amerikanischen Schnellrestaurant vor allem diesen Anblick verbinden: Pappeimer in Rot-Weiß voller frittierter Hühnerschenkel. Kentucky Fried Chicken (KFC) hat sich auf Geflügel-Fast-Food spezialisiert, verkauft aber ebenso klassisch Burger & Co., und will eine neue Filiale am Estinger Hagn-Kreisel eröffnen. Es wäre die erste im Landkreis.

Vonseiten des Olchinger Bauausschusses gab es am Dienstagabend grünes Licht. Auf etwa 186 Quadratmetern soll ein Schnellrestaurant mit Drive-In-Terminal entstehen. Man kann also mit dem Auto an einen Schalter fahren, sich etwas bestellen und es an einem Fenster abholen. Wer sich lieber hineinsetzt und vor Ort speist, hat hierfür 36 Sitzplätze zur Auswahl.

KFC will sich in Olching ansiedeln: Bauausschuss muss Befreiungen von Bauvorschriften zustimmen

Das Gremium musste nun drei Befreiungen von den örtlichen Bauvorschriften zustimmen. Laut Bauamtsleiter Markus Brunnhuber nichts besonders Gravierendes, es ging um die Fassadengestaltung, Dachbegrünung und Stellplätze.

Spezialität frittierte Hühnerschenkel: die gibt es bei Kentucky Fried Chicken eimerweise. © IMAGO

Es ist ein Schritt, den auch schon ein anderer Fastfood-Riese erfolgreich genommen hat: 2020 wollte hier nämlich schon Burger King hinziehen, was nicht klappte. Allerdings gibt es laut Markus Brunnhuber vom städtischen Bauamt schon Unterschiede. Zum einen gab es im Gremium keine Diskussion über die Qualität der kulinarischen Landschaft in Olching oder auch herumfliegenden Müll.

KFC in Olching: Erschließung wäre leichter als bei Burger King

Zum anderen wäre es diesmal mit der Erschließung leichter. Die Autos fahren einfach von der Schlossstraße hinein. Links geht es zur Esso-Tankstelle beziehungsweise Bock’s Autoshop und rechts würde man dann zu dem neuen Fast-Food-Restaurant kommen. Es dürfte also keine Streitigkeiten mit benachbarten Grundstückseigentümern geben – diesmal.

Bauamtsleiter Brunnhuber ist jedenfalls zuversichtlich. „Man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass das diesmal klappt.“ Aber: Grundsätzlich sei das bei Bau-Projekten jeder Art sehr schwer vorhersehbar, vor allem in diesen Zeiten.

Kentucky Fried Chicken hat bereits auf eine frühere Tagblatt-Anfrage mitgeteilt, dass man sich nicht zu geplanten Neueröffnungen äußere. Wenn es soweit ist, dann würde dies bekannt gegeben.

