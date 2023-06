Mit Papas Lamborghini: 21-Jähriger kracht bei München gegen Hauswand - und ruft selbst die Polizei

Von: Günter Hiel

Ein 21-Jähriger hat in Oberhaching mit dem Lamborghini seines Vaters eine Hauswand gerammt - und ist samt seinen Begleiterinnen weg, ohne auf die Polizei zu warten.

Oberhaching - Am Sonntag (4. Juni) gegen 6.10 Uhr, ist ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München mit dem Lamborghini seines Vaters auf der Staatsstraße M11 von Grünwald kommend in Richtung Oberhaching gefahren. Als er in den Kreisverkehr auf Höhe der Raiffeisenstraße einfuhr, kam er mehrmals von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und mehrere Grünflächen innerhalb und außerhalb des Kreisverkehrs, bevor er mit dem Lamborghini schließlich gegen die Fassade eines Wohngebäudes knallte, meldet die Polizei.

Sportwagen setzt automatischen Notruf ab: Fahrer meldet sich später bei der Polizei

Durch das Notrufsystem des Pkw wurde ein automatischer Notruf abgesetzt. Die daraufhin eintreffenden Polizeibeamten konnten jedoch niemanden an der Unfallstelle antreffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass im Pkw neben dem 21-jährigen Fahrer noch eine 19-Jährige aus dem Landkreis Landsberg am Lech sowie eine 21-Jährige aus dem Landkreis München gesessen sind. Die drei hatten sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Unfallstelle entfernt und waren nach Hause gegangen.

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Der 21-Jährige meldete sich schließlich einige Stunden nach dem Verkehrsunfall bei der Polizei. Beim Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt und in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diesen Unfall in den frühen Morgenstunden des Sonntags hat die Polizei wegen der Ermittlungen erst am Dienstag, 6. Juni, öffentlich gemacht.

