Nach Abriss-Streit: Historischer Hof wird vorerst geduldet – aus traurigem Grund

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Eine Luftaufnahme des Brucker Hof von 2021, jenem Jahr, seit dem das Landratsamt den Abriss des Wohngebäudes (links im Bild) und der Maschinenhalle (rechts) forderte. © Hans-Helmut Herold

Der Brucker Hof bei Urspring bleibt vorerst, wie er ist. Zwar hat die Beseitigungsanordnung nach wie vor Bestand, doch das Landratsamt verzichtet auf die Durchsetzung.

Urspring – Siegfried Moser lebte einige Jahre ganz allein auf dem Brucker Hof in Urspring. Kein Postbote kam vorbei, keine Müllabfuhr hielt an – er musste alles selbst im Dorf erledigen. Auf dem Hof leisteten ihm zumeist nur sein Hund und seine Rinder täglich Gesellschaft.

Doch als er mit dem Gedanken spielte, den Hof zu verkaufen, begann das große Bangen. Das Landratsamt stellte fest, dass für mehrere Gebäude Genehmigungen fehlen. Mosers Anwältin und die Behörden stritten seitdem, der Fall wurde von Gerichten behandelt – zum Nachteil des heute 84-Jährigen.

Im vergangenen Jahr zeichnete sich nach einer Verhandlung ab, dass der ausgebaute Altbestand mit Wohnung und der Maschinenstadel verschwinden müssen – einzig der Stall war in den Augen der Behörden für den Hof im Außenbereich zulässig.

Doch noch immer stehen auf dem Brucker Hof alle Anlagen. Das Landratsamt verzichtet derzeit darauf, seine Forderungen durchzusetzen. Siegfried Mosers Anwältin Claudia Högenauer-Probst teilt der Heimatzeitung den Grund mit: „Herr Moser ist schwer – wenn nicht gar tödlich – erkrankt“, schreibt sie in einer E-Mail.

Landratsamt lässt Sache wegen Mosers Erkrankung ruhen

Das Landratsamt bestätigt, die Sache wegen Mosers Erkrankung ruhen zu lassen. Zuvor hatte die Behörde einige Monate abgewartet, weil beim „Ausschuss für Eingaben und Beschwerden“ des Bayerischen Landtags noch eine Petition Mosers vorlag. Im Mai dieses Jahres hat der Ausschuss den Fall für erledigt erklärt. Laut Caroline Kubon, Pressesprecherin beim Landtag, habe das Gremium das Landratsamt darum gebeten, seine Zusage einzuhalten und von der Durchsetzung seiner Forderungen abzusehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Doch sowohl Landtags-Ausschuss als auch Landratsamt schränken die Entscheidung ein. Der Fall ruhe nur, „solange der Petent noch lebt und zugleich das Anwesen oder Teile davon nicht veräußert“, sagt Klaus Mergel, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamts. Soll heißen: Wird das Grundstück verkauft, behält sich die Behörde vor, den Abriss wieder zu fordern. Würden Wohnhaus und Maschinenhalle entfernt, wäre die Hofübernahme durch einen „privilegierten Landwirt denkbar“, sagt Mergel.

Högenauer-Probst betrachtet den Abbruchbescheid nach wie vor als „rechtswidrig“. Zuletzt hatte sie immer wieder auf Fledermäuse aufmerksam gemacht, die beim Abbriss ihre Wohn- und Brutstätten verlieren würden. Zudem habe das Wohnhaus schon lange bestanden – Högenauer-Probst verwies im Laufe der vergangenen zwei Jahre immer wieder auf das alte Gebäude von 1665, neben dem einst eine Zollbrücke über den Lech geführt haben soll.

Moser hatte das Grundstück 2001 gekauft

Moser hatte das Grundstück samt kleinem Gebäude 2001 gekauft, begann mit der Landwirtschaft, baute einen Stall und eine Maschinenhalle. Und richtete sich eine Betriebsleiterwohnung im Bestand ein, dafür baute er das Haus aus. Ohne Genehmigung. Das wurde ihm zum Verhängnis, als er begann, potenzielle Hofnachfolger zu suchen. Diese sollten zwar erst in ein paar Jahren übernehmen. Interessenten hatten sich aber über vorliegende Genehmigungen im Landratsamt erkundigt – und so die Baubehörde auf die Gebäude am Lech aufmerksam gemacht.

Anwältin Högenauer-Probst ist von der Zulässigkeit der Maschinenhalle und einer Betriebsleiterwohnung an dieser Stelle überzeugt. „Bei Nichtabriss und entsprechender Rechtssicherheit hätte der Bruckhof mühelos überleben können“, schreibt sie. Bei der nun gegebenen Sachlage „ist die Zukunft höchst ungewiss und die weitere Rechtslage unklar. Wer den Hof übernehmen wird, steht in den Sternen.“

Moser jedenfalls kann seine geliebte Landwirtschaft nicht mehr fortführen. Seine rund 40 Grauvieh-Rinder hat er im Sommer verkauft, ebenso die Maschinen, mit denen er die Felder bewirtschaftet hatte. Das Zugeständnis des Landratsamtes „kommt zu spät und ist nur noch theoretischer Natur“, bemängelt die Anwältin. Moser verweile derzeit ohnehin zumeist im Krankenhaus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.