Über 100 Grundschüler evakuiert - Brand in Schultoilette löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Von: Adriano D'Adamo

Ein Brand im Bereich der Schultoilette in der Josef Grundschule in Würzburg löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Über 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, mehr als 100 Grundschüler wurden evakuiert.

Würzburg – Kurz nach Unterrichtsbeginn nahmen am Donnerstagmorgen (9. März) Schüler und Lehrer der Josef Grundschule in Würzburg einen Rauchgeruch wahr. Qualm und Rauchgeruch kamen aus dem Bereich der Schultoilette, was zu einer Evakuation des Gebäudes führte. Rund 120 Grundschüler wurden durch die Lehrer und den Hausmeister evakuiert.

Nach Großeinsatz der Feuerwehr Würzburg: Schüler wird der Brandstiftung verdächtigt

Der Brand in der Grundschule löste einen Großeinsatz der Feuerwehr Würzburg aus. Über 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus, um Schlimmeres zu verhindern. Der Brand im Toilettenbereich wurde schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Laut der offiziellen Pressemitteilung der Polizei Bayern wurde niemand der rund 120 Grundschüler, Lehrer oder des Personals verletzt.

Die Feuerwehr Würzburg konnte einen größeren Gebäudebrand verhindern. © HMB Media/Julien Becker/Imago Images

Neben den Rettungskräften fuhren auch mehrere Streifen der Würzburger Polizei sowie der Kriminalpolizei an und übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Hierbei wurden Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung erlangt. Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge richtet sich der Tatverdacht gegen einen Schüler. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Weitere Informationen zum Brand in der Josef Grundschule sind nicht bekannt.

