Nach Lärm-Beschwerden der Anwohner: Bezirk untersagt Sommer-Open-Air

Gesperrt: Anders als heuer darf das Kleine Theater die Freifläche auf der Südost-Seite kommendes Jahr nicht mehr für sein Sommer-Open-Air nutzen. (Archivbild) © Sabina Brosch

„Eskalierende Situation“: Die Anwohner-Beschwerden haben für das Kleine Theater Haar erste Konsequenzen. Der Bezirk untersagt künftig das Sommer-Open-Air.

Haar – Die Anwohnerbeschwerden haben für das Kleine Theater Haar erste Konsequenzen: Der Bezirk greift durch – das Sommer-Open-Air im Außenbereich an der „Apfelwiese“ wird es so nicht mehr geben.

Ton wird rauer: Fronten verhärten sich

Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) bedauert die verhärteten Fronten, die „eskalierende Situation“. Er räumt im Gespräch mit dem Münchner Merkur auch ein, dass er sich selbst hätte früher zu Wort melden müssen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Er setzt derweil auf Pragmatismus: Nachtruhezeiten müssen eingehalten werden.

Ist das nicht möglich, sei das Programm entsprechend anzupassen. Als Konsequenz sieht er daher für das Sommer-Open-Air im kommenden Jahr keinen Platz mehr. Der Kulturauftrag des Theaters sei „unumstritten“; der Theaterbetrieb und auch die Veranstaltungen im Theatergarten werden fortgeführt – unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Opern und Abi-Feiern: Anwohner fühlen sich gestört

Anders sieht es auf der Südost-Seite des Gebäudes aus, auf dem Außenbereich hin zur „Apfelwiese“. Dort war in den vergangenen Wochen viel geboten. Starkbieranstich, Kindertheater, Opernfestspiel. Auch Schulen mieteten sich für ihre Abi-Feiern ein. Und genau von diesen Veranstaltungen fühlen sich einige, wenige Anwohner der Neubauten auf der „Apfelwiese“ gestört. Sie sehen das Kleine Theater, die beliebte Kulturstätte im Osten des Landkreises, als „Lärmverursacher“; sie sprechen von Dauerbeschallung und wollen dies nicht länger dulden.

Man schreibt sich Mails, Theater-Intendant Matthias Riedel-Rüppel verschickt Gutscheine, wirbt um Verständnis, verlegt Produktionen von außen nach innen, wo es die Verträge zulassen. „Bei dreien war es nicht machbar“, erklärt Riedel-Rüppel. Dann wird die Gemeinde eingeschaltet, der Gemeinderat gibt eine Erklärung ab. „Wir stehen hinter dem Kleinen Theater, aber die Belange der Anwohner werden von uns sehr ernst genommen“, ist dort zu lesen. „Uns als Gemeinderat ist eine gute Nachbarschaft zwischen Theater und Anwohnern sehr wichtig ist.“ Dennoch wird der Ton rauer, die Auseinandersetzung mittlerweile öffentlich ausgetragen.

Runder Tisch geplant: Bürgermeister will helfen

Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) versucht, die Wogen zu glätten. „Ich kann nur weiterhin betonen, dass wir uns sehr gerne mit den Anwohnern zusammensetzen“, betont er, „um ihnen und ihren Anliegen genau zuzuhören.“ Er betont jedoch auch, dass es der Verdienst des Intendanten sei, im Kleinen Theater etwas geleistet zu haben, „was vor ihm bisher keiner geschafft hat.“ Letztlich gehe es um den Erhalt einer lebendigen Veranstaltungskultur an diesem besonderen Ort.

Die Kommune und das Kleine Theater haben nun einen Runden Tisch initiiert, zu dem auch die Anwohner eingeladen sind. Am 23. August will man sich aussprechen, um eine für alle Seiten befriedigende Lösung herbeizuführen. Für etwas „was sich so nicht hätte aufheizen müssen“, sagt Bukowski.

