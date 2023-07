„Müsst halt einen neuen Standort finden“: Drei Neu-Nachbarn beschweren sich wegen Lärm des Kleinen Theaters

Von: Sabina Brosch

Koexistenz von Kultur und Wohnen: Das Kleine Theater (vorne) ist mittlerweile umringt von Mehrparteienhäusern. © sab

Ärger fürs Kleine Theater Haar: Anwohner beschweren sich, weil es angeblich zu laut ist. Doch den Kulturbetrieb ereilt eine Welle der Solidarität.

Haar – Kultur ist mitunter laut – und genau das birgt Konfliktpotential. So wie am Kleinen Theater Haar. Drei Anwohner haben sich wiederholt wegen des Lärms beschwert. Doch der beliebte Kulturbetrieb im Jugendstilpark kann sich der Unterstützung der Gemeinde, des Bezirks und der anderen Nachbarn sicher sein.

Das Kleine Theater ist ein Kleinod der Jugendstilzeit, steht seit 111 Jahren und seit Matthias Riedel-Rüppel das Zepter übernommen hat, brummt dort die Kultur. Egal ob Theater, Musik, Kabarett, Lesungen, klassische Konzerte oder Vernissagen, das Kulturprogramm ist prall gefüllt. Ein gut besuchtes Haus ist der Lohn, die Besucher kommen mittlerweile weit aus den umliegenden Landkreisen. Auch der Theatergarten hat sich zu einem Idyll gemausert, hier finden nicht nur kulturelle Veranstaltungen statt, auch Unternehmen oder Schulen buchen sich ein. Das bedeutet aber auch, dass es laut werden kann.

Kleines Theater in Haar: Lärm war lange kein Problem

Es sei klar, dass „Kultur auch Geräusche macht“, wie es Riedel-Rüppel kürzlich in einem Facebook-Post formulierte. Angefangen vom Lieferverkehr, ohne den es kein Essen und Trinken gibt. Bier- und Weinkisten auszuladen, gehe nicht geräuschlos. Und auch wenn sich die Besucher bei einem Getränk in den Pausen unterhalten, sind die Stimmen hörbar.

Lange war all das kein Problem. Durch die Bebauung im Jugendstilpark vor wenigen Jahren hat das Kleine Theater jedoch Nachbarn bekommen. Anfängliche Beschwerden ob der Parksituation am und um das Theater sowie auch der in der Nachbarschaft eingezogenen Gastronomie, haben sich gelegt. Die Besucher wissen um die Parkmöglichkeit in der Tiefgarage. Das Gros der Anwohner freut sich am Leben im Jugendstilpark, nicht jedoch drei Anwohner. Sie stören sich am Lieferverkehr, an den an- und wegfahrenden Besuchern, den Gesprächen in den Pausen, innen wie außen. Einer der drei Neu-Nachbarn hätte sogar als eine Lösung vorgeschlagen, dass man für das Theater „halt einen neuen Standort finden müsse“. Das mag amüsant klingen, zeigt jedoch, falls tatsächlich ernst gemeint, die Brisanz der Lage.

Drei Neu-Anwohner beschweren sich über Lärm: „Stehen vollumfänglich hinter dem Kleinen Theater“

Der Gemeinderat hat jedenfalls klar Stellung bezogen in seiner letzten Sitzung, in der Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) das Lärm-Thema ansprach. „Wir stehen vollumfänglich hinter dem Kleinen Theater“, betonte Peter Schießl (SPD). Dietrich Keymer (CSU) sagte: „Selbstverständlich müssen sich die Besucher entsprechend verhalten, das ist Voraussetzung. Auch die Belange der Anwohner sind zu berücksichtigen.“

Riedel-Rüppel hat also den Rückhalt aus dem Rathaus vom Gemeinderats und nach eigenen Angaben habe sich auch die Leitung des kbo sowie der Vermieter hinter das Kleine Theater gestellt. „Auch Bezirkstagspräsident Josef Mederer steht auf unserer Seite“, sagt Riedel-Rüppel. Zu guter Letzt ist da noch das Gros der restlichen Anwohner, die sich auch in die rasch anwachsenden Kommentarleiste unter Riedel-Rüppels Facebook-Post reihten. Dort ist bereits von Unterschriften-Sammlungen, einer Petition gegen „aufgeplusterte Egos“, „arrogante Zugereiste“ oder „Querulanten“ die Rede. Es sei ähnlich wie bei den Kuhglocken: Man ziehe in die Alpen und wundere sich, dass dort eine Kuhglocke läutet, und flugs schickt man dem Bauern eine Anzeige.

Neue Nachbarn beschweren sich über Kleines Theater: Fall landet im Gemeinderat

„Einen Rechtsstreit zu führen, liegt nicht in meinem Sinn“, sagt Riedel-Rüppel. Er setzt auf Kommunikation. „Ich habe versucht, mit den Leuten zu reden, habe Gutscheine verschenkt, aber dennoch hören sie nicht auf“, erklärt er. Viele Veranstaltungen lasse er im Innenbereich stattfinden, um ja so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten. „Aber alles geht eben nicht, und auch den anliefernden Lkw kann ich nicht einfliegen lassen.“ Zudem hätten ja alle, die zugezogen sind, gewusst, dass das Kleine Theater ein Veranstaltungsort ist. (sab)

