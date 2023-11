Gewerbesteuer bricht drastisch ein: „Haben Schulden, dass es kracht“

Das Neurieder Dorffest im Juli war ein Erfolg – und ein Kostenfaktor von netto 54 000 Euro für die Gemeinde. Das monierte die CSU jetzt in den Beratungen zum Nachtragshaushalt der verschuldeten Kommune. © Gemeinde Neuried

Wegen des laut Kämmerer Robert Beckerbauer „insgesamt unerfreulichen Verlaufs“ des Haushaltsjahres 2023 muss die Gemeinde Neuried nun einen Nachtragshaushalt erlassen. Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss zurrte das neue Zahlenwerk am Dienstag fest, das ein Finanzloch in Höhe von 7,1 Millionen Euro stopfen soll.

Neuried - Die Einnahmen der Gemeinde Neuried aus der Gewerbesteuer brachen heuer drastisch ein, statt der veranschlagten 15,6 Millionen Euro werden lediglich 8,5 Millionen Euro in den Gemeindesäckel fließen. Ursache hierfür ist vor allem der Rückgang der Covid-19-Umsätze der Neurieder Niederlassung des Impfstoffherstellers Biontech. Das machte den Nachtragshaushalt notwendig, der jetzt gegen die Stimmen der CSU auf den Weg gebracht wurde.

Das Defizit wird in erster Linie durch eine erhöhte Rücklagenentnahme in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro ausgeglichen. Diese wird sich von 24,6 Millionen Euro zu Anfang dieses Jahres auf 6,4 Millionen Euro Ende 2023 verringern. Statt der geplanten Überführung von 580 000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt, müssen Ersterem zum Haushaltsausgleich nunmehr 5,5 Millionen Euro aus dem Vermögensetat zugeführt werden.

„Unerfreulicher Verlauf“ des Haushaltsjahres: Projekte werden verschoben

Einsparungen konnte die Gemeinde durch die Verschiebung von für dieses Jahr vorgesehenen Projekten erzielen. So wurden die Tiefbaumaßnahmen in der Gautinger Straße, die Umrüstung von Bushaltestellen und der Umbau des Spielplatzes im Kinderhort zurückgestellt; ferner konnten die Ansätze für die Errichtung des Kinderhauses an der Zugspitzstraße und den Ausbau des Ganztagsbetriebs um 350 000 Euro reduziert werden. Der Schuldenstand der Gemeinde wird Ende dieses Jahres bei rund 17 Millionen Euro liegen (Ende 2022: 27,5 Mio.) und damit nach Aussage des Kämmerers um ein Vielfaches über dem Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

„Das haben wir uns selbst eingebrockt“, erklärte CSU-Fraktionssprecher Michael Zimmermann. Er bemängelte erneut die Entscheidung der Gemeinde, das Grundstück in der nördlichen Ortsmitte nicht verkaufen, sondern in Erbpacht vergeben zu wollen: „Jetzt haben wir Schulden, dass es kracht.“ Kritik übte die CSU-Fraktion auch an den hohen Kosten für das diesjährige Dorffest. Statt dem vorgesehenen Limit von 35 000 Euro belaufen sich die Ausgaben auf knapp 60 000 Euro. Abzüglich der Einnahmen fällt somit ein Defizit von 54 000 Euro an. Bürgermeister Harald Zipfel rechtfertigte die Steigerung unter anderem mit dem erhöhten Einsatz von Sicherheitspersonal, den die Polizei gefordert habe. „An welchem Punkt hätte ich die Reißleine ziehen sollen“, fragte Zipfel.

Corinna Pflasterer-Haff verteidigte die Durchführung trotz höherer Kosten. Das Dorffest sei äußerst erfolgreich gewesen, und die örtlichen Vereine hätten davon sehr profitiert, sagte die Fraktionssprecherin der Grünen. Das Gros der Ausgaben, rund 90 Prozent, hatte die mit der Durchführung des Dorffestes beauftragte Dienstleistergemeinschaft bestehend aus der Baku New Media GmbH, der Eventmanagementfirma SLPN und der Musikagentur profi.audio der Gemeinde in Rechnung gestellt. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat gegen die Stimmen der CSU, den Nachtragshaushalt zu verabschieden. (Andreas Deny)

