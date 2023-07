„Die Kirche lässt uns voll hängen“: Förderverein wartet jahrelang auf Antwort – und vollzieht drastischen Schritt

Der Förderverein St. Laurentius wollte die Haindlfinger Kirche renovieren. Enttäuscht von der Erzdiözese vollziehen die Mitglieder einen drastischen Schritt.

Haindlfing – „Die Kirche lässt uns voll hängen.“ So beschrieb Josef Widmann, Vorsitzender des Fördervereins St. Laurentius, die ganze Misere. Am Sonntag hatte er zu einer ungewöhnlichen Versammlung ins Gasthaus Landbrecht in Haindlfing eingeladen. Es ging um die Entscheidung, den zehn Jahre alten Verein aufzulösen. Ein Verein, der viel geleistet hat, aber noch viel mehr erreichen wollte und dabei jahrelang vergebens auf Hilfe der Erzdiözese München-Freising gewartet hat.

2013 hatte sich der Förderverein gegründet, um die Renovierung der Haindlfinger Kirche voranzutreiben und finanziell zu unterstützen. Rund 40 Bürger aus dem Ort hatten sich damals schnell gefunden, um mit vereinten Kräften Geld zu sammeln, Infoveranstaltungen auf die Beine zu stellen und an einer Kirchenchronik zu arbeiten.

Laut Widmann stellte sich das Ordinariat „taub und stumm“

Anfangs auch in guter Kooperation mit dem Ordinariat. „Außen am Gebäude wurden die Arbeiten zügig umgesetzt“, erinnerte sich Widmann. Die Bemühungen des Vereins seien in der Kirchenverwaltung schnell gehört worden, ebenso schnell wie eine ausreichende Fördersumme vom Verein zusammengekommen war.

Motiviert von diesem Erfolg wollten die Kirchenretter auch noch eine Innenrenovierung realisieren. Wieder hatte der Verein bald Geld gesammelt, doch diesmal stellte sich das Ordinariat laut Widmann weitgehend „taub und stumm“. Weder erhielt der Verein eine Bestätigung, dass die Kirche die Restkosten übernehme, noch Grünes Licht für die Maßnahme. In kargen Antworten sei dem Verein lediglich mitgeteilt worden, dass die Kirche sich um viele Projekte kümmern müsse. Von einer Warteliste sei die Rede gewesen und einer Wartezeit von bis zu sieben Jahren. „Ich hab’ sogar den Marx angeschrieben, aber da ist ja nie was zurückgekommen“, berichtet Widmann. „Das macht die Sache schon sehr traurig.“

Ordinariat bestätigt, dass Zuschussantrag gekappt wurde

Noch trauriger wurde es dann in der Versammlung. Denn nachdem die Mitglieder um die sechs, sieben Jahre auf eine Nachricht aus München gewartet hatten, gab es nun – pünktlich zur anberaumten Versammlung – die Hiobsbotschaft: „Vor drei Wochen ist die Innenrenovierung von der Diözese gestrichen worden. Wir werden kein Geld bekommen“, berichtete der Vorsitzende. „Heißt auch: Wir müssten die gesamten Kosten selbst stemmen, also rund eine halbe Million Euro.“ Die Enttäuschung war groß, denn gehofft hatte man schon noch ein wenig.

Gegenüber dem FT bestätigte das Ordinariat, dass es angesichts schwindender Ressourcen und steigender Kosten für den Unterhalt von Kirchen seit 2016 ein Priorisierungsverfahren gebe. Das basiere auf objektiven Kriterien, so spiele etwa der bauliche Zustand und die kunsthistorische Bedeutung eine Rolle. Da sei Haindlfing als „weniger dringend“ bewertet worden.

Vorsitzender zieht bitteres Resümee

„Im Frühjahr dieses Jahres wurde die Liste der bestehenden Zuschussanträge analysiert und diejenigen gekappt, die auf absehbare Zeit keine Chance auf Berücksichtigung finden würden“, heißt es im Schreiben. Die Erzdiözese biete aber an, bei der „sinnvollen Verwendung eventuell noch vorhandener Mittel im Sinne des Vereins“ zu beraten.

Den Verein indes gibt es nicht mehr. Bei einer Abstimmung votierten sieben der acht Anwesenden für die Auflösung. Ein bitteres Resümee zog Widmann auch mit Blick auf die geringe Anzahl der Anwesenden. „Das sagt einiges darüber aus, wie die Kirche mit uns umgeht.“ (Richard Lorenz)

