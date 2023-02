1000 Kilometer durch den Balkan auf dem Moped: Ottobrunner wagt es

Von: Raffael Scherer

Vor zwei Jahren hatte Patrick P., hier mit seiner Simson S51, nur wenig Zeit, die Aussicht zu genießen. © privat

Dieses Jahr wollen die vier Mopedfahrer aus dem Münchner Landkreis über 1000 Kilometer mit ihren Gefährten beim Moped Rodeo, der Moped Langstrecken Rallye durch den Balkan, wieder die Straßen unsicher machen – und dabei auch noch etwas Gutes tun.

Mofa daheim bleiben. „30 km/h sind schon sehr langsam“, war das Fazit des Ottobrunners Patrick P. und seinen Begleitern, mit denen er 2021 beim Moped Rodeo durch den Balkan unterwegs war. Bei der Veranstaltung fahren dutzende Mopedfahrer, teils mit ihren eigenen, teils mit Gestellten über 1000 Kilometer durch die Gegend. Dabei gilt es beim Moped Rodeo, der Moped Langstrecken Rallye, nicht unbedingt als Erster mit seinem Team ins Ziel zu kommen, sondern, neben täglichen lustigen und spannenden Aufgaben, gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben und sich auch gegenseitig zu helfen und auszutauschen.

Während die beiden Mopeds etwas über 50 km/h schnell waren, tuckerte das Mofa stets langsam hinterher. Für das Erkunden und Genießen der Umgebung blieb ihnen deshalb keine Zeit: „Wir sind zum Teil erst um 1 Uhr nachts angekommen, jeden Tag im Dunkeln und immer auf dem direkten Weg.“ Auch wenn es bei der Tour nicht um Geschwindigkeit geht, musste das Team stets die schnellste, kürzeste Strecke nehmen: „Darum haben wir damals keine einzige Sehenswürdigkeit gesehen“, so das Fazit des 30-Jährigen.



Nur noch Moped, keine Mofas

Das soll dieses Jahr aber anders werden: Während Patrick P. wieder mit seiner Simson S51, Baujahr 1985, antritt, stellte er mit seinen Mitfahrern klar, dass diesmal alle Gefährte mindestens 50 fahren können müssen, also nur Mopedoldtimer, mindestens 20 Jahre alt.



Nun hat sich für die Tour im November das Team zu viert angemeldet: Neben Patrick P. wieder Dominik R, 27, Olli L.,45, und als jüngster René S. mit 28 Jahren, „Alle aus der Nähe, also Unterhaching, Hofolding, Ottobrunn und Aying“, fasst Patrick P. vorfreudig zusammen.



Saupraktisch: Fass und Schneeschaufel als Transporthilfe

Nun hoffen die Vier, dieses Jahr den einen oder anderen Umweg fahren zu können, um unter anderem auch ein wenig von den kroatischen Dörfern sehen zu können: „Grad im Hinterland gibt es Sachen, die man sonst nicht sieht“, hat er sich von den anderen Rallye-Teilnehmern sagen lassen. Und auch trotz des direkten Wegs ist ihm die letzte Rallye noch gut im Gedächtnis, voller Pannen, spontaner Begebenheiten und Treffen. „Was man da in einer Woche erlebt, passt nicht in einen Bericht und kann man auch nicht an einem Abend erzählen, weil der Kopf immer voll mit neuen Eindrücken ist.“ Darum wollte er unbedingt wieder dabei sein, fasst der Ottobrunner zusammen,



Im September geht es dann los: In acht Tagen, über 1000 Kilometer mit dem Moped durch fünf Länder. Bis dahin wird noch ordentlich an den Mopeds geschraubt und getüftelt, etwa wie am meisten Gepäck mit den Mopeds transportiert werden kann. „Letztes Mal habe ich ein Kunststofffass auf eine Schneeschaufel montiert als Kofferraum, das war zwar saupraktisch, aber ein schlechter Schwerpunkt“, erinnert sich Patrick P. und lacht, da er mit der Konstruktion damals den einen oder anderen Sturz in Kauf nehmen musste.

Grafinger Wildbräu als Sponsor

Und einen neuen Anstrich bekommt sein Moped auch noch: „Alles was orange war wird blau“, erklärt P., denn ihr Sponsor, das Grafinger Wildbräu, ist auch diesmal wieder mit am Start und unterstützt die Gruppe: „Ich habe die damals einfach angeschrieben und meinte wir trinken gern euer Bier“, so der Ottobrunner. Mit dem erfreulichen Ergebnis, dass sie auch diesmal wieder das Grafinger Bier gestellt bekommen.



Aber nicht nur für die vier Fahrer hat die Rallye etwas Gutes: Gleichzeitig sammeln die Fahrer auf dem Weg stets für ein Charity Projekt, wie etwa bei der vergangenen Rallye eine Vorschule in Marokko. „Beim letzten Mal kamen dabei gute 800 Euro zusammen, für unser kleines Team eine gute Summe“, verkündet der 30-Jährige stolz. Dieses Jahr, wenn sie dann etwas schneller unterwegs sind, könnten es noch mehr werden. Schließlich ist dann hoffentlich mehr Zeit, um mit den Menschen in der Umgebung ins Gespräch zu kommen: „Diese 20 km/h machen es aus“.