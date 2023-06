Zugang erleichtern

Teilen

Auch das Kleine Theater Haar beteiligt sich an der Aktion KulturPass. Mit ihrem Budget von 200 Euro können 18-Jährige zum Beispiel dort die Theatervorführungen und Konzerte besuchen. © Roland Friedl

Alle jungen Menschen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, erhalten mit dem KulturPass vom Bund ein Budget über 200 Euro um Kulturveranstaltungen live vor Ort zu erleben. Auch einige Kulturstätten im Landkreis beteiligen sich an der Aktion.

Das Ensemble Haar, das Kleine Theater Haar, die Gemeinde Kirchheim, das Kulturamt Oberhaching, das Wolf-Ferrari-Haus Ottobrunn, die Gemeinde Putzbrunn, das Kultur und Kongress Zentrum Taufkirchen und das Kulturamt Unterhaching – sie alle beteiligen sich an der Aktion KulturPass, die jungen Menschen den Zugang zu kulturellen Angeboten erleichtern und die Kulturbranche unterstützen soll. Wer 2023 seinen 18. Geburtstag feiert, erhält ein Budget in Höhe von 200 Euro, das für Eintrittskarten, Bücher, CDs, Platten und vieles andere eingesetzt werden kann. So wird Kultur vor Ort noch einfacher erlebbar. Gleichzeitig wird die Nachfrage bei den Anbietenden gestärkt. Das Budget erhalten die jungen Erwachsenen auf einer digitalen Plattform, die als App und Website nutzbar sein wird. Dort kann das Guthaben auch direkt eingelöst werden. Die Aktion startet am Mittwoch, 14. Juni, unter www.kulturpass.de. Der Kulturbeauftragte des Landkreises München, Rainer Klier, wirbt bei den ansässigen Kultureinrichtungen für die Aktion und ermuntert teilzunehmen: „Kultur ist für alle da und muss gerade für die jungen Menschen erlebbar gemacht werden. Ich freue mich sehr, dass schon vor dem Start zahlreiche Institutionen im Landkreis München ihre Teilnahme zugesagt haben. Alle Kultureinrichtungen, die bislang noch nicht registriert sind, kann ich nur ermutigen mitzumachen.“ Allen Landkreisbürgerinnen und -bürgern, die dieses Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, empfiehlt er: „Nutzt das Angebot und lasst euer Kultur-Budget nicht verfallen! Im Landkreis München gibt es tolle Angebote, Theater, Konzerte und vieles mehr.“