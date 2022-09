Abc-Schützen sicher unterwegs im Straßenverkehr

Am 13. September startet das neue Schuljahr. Im Straßenverkehr ist deshalb besondere Vorsicht geboten. © Patrick Seeger/dpa

Am 13. September startet ein neues Schuljahr. Das heißt für alle im Straßenverkehr: Vorsichtig fahren.

Der erste Schultag bedeutet für die Abc-Schützen – das sind auch dieses Jahr wieder rund 800.000 Kinder in Deutschland – nicht nur den Beginn eines neuen Lebensabschnittes, mit ihm fängt auch die aktive und regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr an. Schulanfänger sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes den schwierigen Situationen des Straßenverkehrs oft nicht gewachsen, schnell überfordert, leicht abzulenken und daher besonders gefährdet.



Die meisten Unfälle passieren nach Informationen des ADAC beim Überqueren der Fahrbahn. Zum einen fehlt den Erstklässlern aufgrund ihrer geringen Körpergröße der nötige Überblick und sie werden von den anderen Verkehrsteilnehmern leicht übersehen. Zum anderen können Kinder unter zehn Jahren oftmals noch nicht rechts und links unterscheiden. Darüber hinaus benötigen Schulanfänger die zweieinhalb- bis dreifache Zeit eines Erwachsenen, um in schwierigen Situationen reagieren zu können. Wer mit seinem Kind das Überqueren der Straße oft und unter realen Bedingungen übt, so der ADAC, beugt Unfällen vor.



Eltern wird empfohlen, mit ihren Kindern den künftigen Weg zur Schule oder zur Bushaltestelle abzugehen und genau zu besprechen. Gerade das Überqueren der Fahrbahn an neuralgischen Punkten sollte im Mittelpunkt stehen. Um wirklichkeitsnah zu proben, sollte der Gang zu den üblichen Schulzeiten erfolgen.



Nach dem Schulanfang sollte das Kind einige Male auf dem Weg zur Schule begleitet werden. Die Verkehrslehrer der Polizei empfehlen, auch später nachzukontrollieren, ob das Kind das einhält, was mit ihm besprochen worden ist. Tipp: ein Rollentausch. Der Abc-Schütze „begleitet“ den Erwachsenen auf dem Schulweg und erklärt mögliche Gefahrenstellen. Generell gilt: Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste – ein kleiner Umweg kann einen Sicherheitsgewinn bringen!



Der ADAC appelliert anlässlich des Schulbeginns an alle Kraftfahrer, besonders in der Umgebung von Schulen und Schulbus-Haltestellen, sehr vorsichtig zu fahren und stets bremsbereit zu sein.

