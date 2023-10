Alte Schlosswirtschaft Planegg ist inzwischen so marode, dass Staatsstraße gesperrt werden muss

Teilen

Weil sie als Baudenkmal gilt, kann die marode Alte Schlosswirtschaft Planegg an der Pasinger Straße 4 nicht einfach abgerissen werden. © Romy Ebert-Adeikis

Die Alte Schlosswirtschaft in Planegg ist einsturzgefährdet, weshalb sogar die Pasinger Straße gesperrt werden musste. Warum sie wohl dennoch nicht abgerissen wird:

Update: 18. Oktober, 13:30 Uhr

Kein Abriss trotz Gefahr?

Planegg ‒ Zugemauerte Fenster, bröckelnder Putz und ein undichtes Dach: Ansehnlich ist die Alte Schlosswirtschaft in Planegg schon lange nicht mehr. Das 1425 erstmals erwähnte Gebäude an der Pasinger Straße 4 erinnert mehr an eine Ruine als an ein Baudenkmal. Jetzt ist es so marode, dass die vorbeiführende Staatsstraße 2063 bis auf Weiteres sicherheitshalber gesperrt wurde.

„In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Zustand der Baukonstruktion erkennbar deutlich verschlechtert. In Folge ist es nun zum Teileinsturz des östlichen Anbaus gekommen“, erklärt Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Auch der Rest sei akut gefährdet.



Schützt Status das Gebäude vor Abriss?

Weil das Gebäude ein Baudenkmal ist, kann die Eigentümerfamilie von Hirsch es nicht einfach abreißen. Ein entsprechender Antrag sei vom Landratsamt München zudem abgelehnt worden, teilt die Regierung von Oberbayern auf Anfrage mit. „Über den hiergegen erhobenen Widerspruch des Antragstellers konnte die Regierung von Oberbayern bislang nicht entscheiden.“



Laut Nafziger wolle der Eigentümer jetzt eine Entscheidung, die schon „seit einigen Jahren“ bei der Regierung ausstehe, forcieren. Die wiederum sieht Fehler bei Familie von Hirsch: Voraussetzung für eine Abriss-Erlaubnis sei nämlich, dass das Baudenkmal auch durch Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr erhaltungsfähig ist. „Das ist vom Antragsteller in der Regel durch aktuelle Gutachten darzulegen, was im Fall der Alten Schlosswirtschaft aber bislang nicht erfolgt ist“, sagt Sprecher Wolfgang Rupp. Stattdessen habe der Eigentümer bis zuletzt auch einen Erhalt des Gebäudes mit neuem Nutzungskonzept für möglich gehalten. Auf eine kurzfristige Anfrage äußerte sich die Familie von Hirsch nicht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ursprungsmeldung vom 17. Oktober

Planegg ‒ Wegen der akuten Einsturzgefahr eines Gebäudes ist ein Teil der Staatsstraße 2063 in Planegg mit sofortiger Wirkung voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt München in einer Mitteilung am Dienstag mit.

Pasinger Straße in Planegg gesperrt - Wegen Einsturzgefahr eines Gebäudes

Da ein Gebäude an der Pasinger Straße einstürzen könnte, könne dort aus Sicherheitsgründen ab sofort keinerlei Verkehr mehr zugelassen werden. Betroffen ist die Einbahnstraße zwischen Bahnhofstraße und Amtmannstraße.

Wegen einem einsturzgefährdetem Gebäude ist ein Teil der Pasinger Straße in Planegg gesperrt. © Romy Ebert-Adeikis

Die Sperrung werde zunächst bis zum Jahresende 2023 andauern und betreffe auch die beiden an der Pasinger Straße liegenden Gehwege.



Eine Umleitung wird kleinräumig über die Bahnhofstraße und die Münchner Straße ausgeschildert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.