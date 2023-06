Ampelanlage soll Verkehrsstau am Kirchheimer Oval beheben

Morgens und abends staut es sich am Kirchheimer Oval bis nach Heimstetten beziehungsweise nach Kirchheim rein. © oh

Das Kirchheimer Oval kommt insbesondere am Morgen und am Abend an seine Belastungsgrenze. Eine neue Ampelanlage soll die Siedlungen nun entlasten.

Kirchheim – Der Knotenpunkt der St 2082 und des Heimstettener Mooswegs ist vor allem während der Verkehrsspitzen in den Morgen- und Abendstunden an der Belastungsgrenze. Es kommt oft zu hohen Wartezeiten und Rückstauungen in den Moosweg. Zusätzlich ist mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs zu rechnen, da gemäß dem Bebauungsplan „Kirchheim 2030“ das bisher unbebaute Gebiet zwischen den Gemeindeteilen Heimstetten und Kirchheim in den nächsten Jahren erschlossen wird.



Um die Verkehrssituation zu entschärfen und um das Gefahrenpotential zu minimieren, strebt die Gemeinde Kirchheim daher eine Optimierung des Knotenpunkts sowohl für den Kfz-Verkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer an.

Knotenpunkt an Belastungsgrenze



Der Knotenpunkt in seiner derzeitigen Form verfügt über kurze Linksabbiegespuren, die um eine eiförmige Grüninsel herum verlaufen und ist insbesondere während der Verkehrsspitzen über der Belastungsgrenze. Das „Kirchheimer Oval“ wird zu einer mit Lichtzeichenanlage signalisierten Kreuzung umgebaut. Neu ist: In Zukunft erhält jede Fahrtrichtung ihre eigene Spur.



Die Bauarbeiten beginnen Mitte Juni und dauern bis Mitte Mai 2024 an. Die Maßnahme erfolgt unter Vollsperrung der Staatsstraße 2082, sowie der Autobahnausfahrt nach Kirchheim und der Autobahnauffahrt von Kirchheim ausgehend. Der genaue Zeitplan wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet.



Zwei Möglichkeiten für Zufahrt zur A99

Aufgrund der Baumaßnahme wird daher das diesjährige Dorffest vom Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz in das Räter-Einkaufs-Zentrum verlegt. Zudem gibt es folgende Umleitungen: Auf die Autobahn A99 Richtung Norden kommt man, indem man auf der Münchner Straße Richtung Aschheim fährt und auf die Umgehungsstraße Richtung Norden abbiegt.

Um auf die Autobahn A99 Richtung Süden von Kirchheim aus zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten: Einmal über Heimstetten auf die M1 fahren (Richtung Feldkirchen) und von dort aus auf die Autobahn A99. Oder man fährt auf der Münchner Straße Richtung Aschheim auf die Östliche Umgehungsstraße Richtung Süden und nimmt die Ausfahrt am Kreisverkehr Möbelhaus XXXLutz Richtung Autobahn Salzburg.

Umleitungen über Münchner Straße

Nach München gelangt man während der Arbeiten über die Staatsstraße, indem man auf der Münchner Straße Richtung Aschheim auf die Östliche Umgehungsstraße Richtung Süden fährt, am AFK Geothermie Gelände vorbei auf die Staatsstraße.



Der Verkehr aus Erding kommend wird zum einen über den Pfarrer-Caspar-Mayr Platz durch die Münchner Straße geleitet, zum anderen über Grub in Richtung Autobahn.