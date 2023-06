Über 45.000 Eichhörnchen in Bayern: BN sammelt Daten

Seit drei Jahren sammelt der Bund Naturschutz Daten über Eichhörnchen. © dpa

Jeder kann mitmachen: Die Ergebnisse für Sichtungen im Jahr 2022 in Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim liegen jetzt vor.

Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim – Seit drei Jahren sammelt der Bund Naturschutz mit Hilfe der Bürger Daten über Eichhörnchen. Über 45.300 Eichhörnchen wurden in Bayern seitdem gemeldet. Auch Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim sind dabei. Das Projekt läuft weiter, jeder kann einsteigen und mitmachen.

Im Jahresvergleich schwanken die Zahlen sehr stark. Das kann viele Gründe haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Lebensraumveränderungen, Nahrungsengpässe und die langen Hitzeperioden eine Mitschuld tragen. Eichhörnchen folgen dem Nahrungsangebot und brauchen samentragende Bäume zum Überleben. Die meisten Beobachtungen stammen aus dem städtischen/kommunalen Gebiet, Gärten und Parkanlagen.

40 Eichhörnchen in Feldkirchen gesichtet

Der Kreis München gehört bayernweit zu den Kreisen mit den meisten Meldungen. Auch die AFK-Gemeinden sind dabei. Aus Feldkirchen gibt es 35 Meldungen mit 40 Eichhörnchen, aus Aschheim zehn Meldungen mit zwölf Eichhörnchen und aus Kirchheim fünf Meldungen und fünf Eichhörnchen. Dunklere und rote Eichhörnchen wurden ungefähr gleich häufig gemeldet. Alle Ergebnisse, Wissenswertes, großartige Eichhörnchen-Fotos und Informationen zum Mitmachen (App, YouTube Video) sind auf der Homepage des BN-Landesverbandes.



Gute Aussagen lassen sich erst treffen, wenn Daten über viele Jahre aus allen Naturräumen vorliegen. Insbesondere Daten aus dem Wald sind Mangelware. Wer immer sich rund um seine Gemeinde oder sonst wo in Bayern im Wald bewegt, darf Ausschau halten. Vielleicht sogar als Schulprojekt oder um den eigenen Kindern die Natur näherzubringen.

Jeder kann mitmachen

Dank der neuen BN-App sind Meldungen kinderleicht. Bürger können so helfen, herauszufinden, wie es den Tieren in den Gemeinden geht und wie sie in den Wäldern zurechtkommen: https://www.bund-naturschutz.de/aktionen/eichhoernchen-beobachten-und-melden.

Aktuelles zur lokalen BN-Ortsgruppe gibt es im Internet unter www.aschheim-feldkirchen-kirchheim.bund-naturschutz.de.