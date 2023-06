Prominente Unterstützung: Diego Contento hilft der Bezirksliga in Aschheim

„Ich kann es kaum erwarten, endlich mit meinen Brüdern auf dem Platz zu stehen“, sagt Diego Contento. © FCA

Der ehemalige Fußballprofi Diego Contento (unter anderem FC Bayern München) schnürt ab Sommer seine Fußballschuhe für den FC Aschheim.

Aschheim – Die erste Herren-Mannschaft des FC Aschheim erhält zur kommenden Saison prominente Verstärkung. Anfang März verkündete Diego Contento das Ende seiner Karriere als Fußballprofi. „Ich kann es kaum erwarten, nach so vielen Jahren Profikarriere endlich als Hobby gemeinsam mit meinen Brüdern auf dem Platz zu stehen. Mein Hauptfokus liegt weiterhin bei meinem Trainerschein und im Scouting-Bereich.“

Seine Brüder Vincenzo, Domenico sowie Alessandro stehen bereits seit mehreren Jahren beim FCA unter Vertrag. Darüber hinaus engagiert sich Vater Pasquale im Verein als Jugendtrainer. Diego ergänzt: „Zusätzlich möchte ich meine Expertise und Erfahrung in den Verein einbringen.“



Alle vier Brüder nun in einem Team

Beim Tabellenachten der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga Oberbayern Nord hat sich Diego Contento seit dem Vertragsende in Sandhausen fit gehalten und trainierte regelmäßig mit der 1. Mannschaft. Matthias Trägner, Vorstand FC Aschheim, erklärt, wie es zur prominenten Neuverpflichtung kam: „Bei den ersten gemeinsamem Trainingseinheiten haben wir noch gescherzt, dass es witzig wäre, wenn die vier Brüder in einem Team kicken. In den vergangenen Wochen konnte sich Diego immer mehr mit dieser Idee anfreunden. Für uns ein absoluter Glücksfall und gleichzeitig eine großartige Story für alle Fußballromantiker.“

Denn eins ist klar, auch wenn Diego Contento nicht mehr als aktiver Profifußballer tätig ist, kommt ein Leben ohne Fußballspielen für ihn nicht infrage. Auf welcher Position der Champions-League-Sieger von 2013 für den FC Aschheim auflaufen wird, zeigt sich spätestens in der Vorbereitung zur neuen Saison unter der Führung seines Bruders Vincenzo Contento als Chefcoach. Diego hingegen wird mit seiner langjährigen Erfahrung auf höchstem Niveau zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Vereins leisten.