Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser hat Burnout

Thomas Glashauser zieht sich vorerst aufgrund einer Burnout-Erkrankung zurück. © oh

Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser lässt seine Amtsgeschäfte bis zum Ende des Jahres ruhen. Er leide an einer Burnout-Erkrankung, gab er bekannt.

Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser wählt ehrliche Worte, als er sich vergangene Woche an die Bürger seiner Gemeinde wendete: „Bei mir wurde ein Burnout diagnostiziert“, teilte er mit. Seit 2014 ist Glashauser Bürgermeister in Aschheim. In dieser Zeit habe er sich so gut wie keine Auszeit oder Urlaub gegönnt. „Ich war der Meinung, dass die mit dem Amt des ersten Bürgermeisters verbundenen Verpflichtungen dies nicht erlauben und ich persönlich auch ohne Erholungsphasen auskommen würde“, so das Gemeindeoberhaupt. „Dies hat mich jedoch nun leider an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit gebracht und meine Gesundheit sehr stark belastet.“



Glashausers großes Anliegen aber sei es, dem Vertrauen seiner Wähler gerecht zu werden und die Gemeindepolitik in Aschheim bis zum Ende seiner zweiten Amtsperiode aktiv zu gestalten. Doch um das schaffen zu können, sei es nötig, sich vorerst zurückzuziehen. „Aufgrund meiner gesundheitlichen Situation ist es jedoch notwendig, dass ich mich zur Wiederherstellung meiner vollen Einsatzfähigkeit umgehend in die entsprechend notwendigen Behandlungen begebe und somit die Amtsgeschäfte zeitweise ruhen lasse“, so Glashauser.

Der zweite Bürgermeister, Robert Ertl, werde ihn mit Unterstützung der dritten Bürgermeisterin, Marion Seitz, vertreten. Die Entscheidung zu einer „vorübergehenden und hoffentlich regenerierenden Auszeit“ sei für ihn jedoch schwierig gewesen, gibt Glashauser zu und ergänzt: „Ich bitte Sie um Verständnis für diesen Schritt und hoffe, Ihnen alsbald wieder mit voller Tatkraft als erster Bürgermeister zur Verfügung stehen zu können.“

