Aus für Ampel und Tempo 30: Keine Gefahrenlage erkannt

Nur bei einer Gefahrenlage kommt eine 30er-Zone infrage. Dies sei in Kirchheim an der Hauptstraße nicht der Fall. (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Nun steht fest: Es wird keine weitere Ampel und kein Tempo 30 beim Haus der Kinder an der Hauptstraße in Kirchheim geben.

Kirchheim – Am 6. August bemängelte Grünen-Gemeinderätin Berit Vogel in einem Schreiben an Bürgermeister Maximilian Böltl und an die Gemeinderäte, dass sie auf die nicht funktionierende Ampel am Haus für Kinder in der Hauptstraße hingewiesen hat. „Jetzt wurde sie abgebaut, obwohl die meisten Kinder dort zur Ferienbetreuung im JUZ die Straße wechseln. Auch Beate Neubauer (CSU) hat schon darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle die Straße schlecht einsehbar ist.

Dies ist also nicht mein persönliches Empfinden. Die Autos kommen in Höhe Zaunkönigring in hoher Zahl und mit überhöhter Geschwindigkeit an, da ja auf dem Rest der neuen Hauptstraße 50km/h erlaubt ist. Daher beantrage ich, dass die Ampel während der Ferien aufgebaut bleibt und die Hauptstraße komplett mit 30 km/h während der Bauphase und der LGS beschildert wird, um die Sicherheit unserer Kinder und Radfahrer zu gewährleisten“, begründet Berit Vogel ihren Antrag.



Ampel war nur als Baustellenampel gedacht

Die Antwort der Verwaltung lag in der letzten Gemeinderatsitzung vor. „Da der Abstand zwischen der jetzigen festen Ampel und einer möglichen zweiten Ampel vor dem Haus für Kinder sehr gering wäre, ist diese auch dauerhaft nicht vorgesehen – Verkehrszeichen und Ampeln dürfen nur dort angebracht werden, wo diese zwingend erforderlich sind, eine entsprechende Erfordernis wird nicht gesehen“, so die Verwaltung, „die doppelte Ampel auf Höhe des Hauses für Kinder war nur als Baustellenampel gedacht, wurde dann aber zwei Wochen später als geplant abgebaut.“



Ein weiteres Argument: Der jetzige Standort wurde vom Gemeinderat festgelegt und bildet für eine überwiegende Zahl der Fußgänger den kürzesten Weg dar — gerade auch im Hinblick auf den neuen Ortspark und die Radfahrmagistrale. Der Abstand zwischen beiden Ampeln würde etwa 100 Meter betragen, der Umweg somit etwa 200 Meter. Dies wird von der Verwaltung als zumutbar angesehen und stellt keine zwingende Notwendigkeit einer weiteren Ampel dar. Zudem kommt eine Beschränkung auf 30 km/h nur bei einer Gefahrenlage in Frage. Eine solch qualifizierte Gefahrenlage ist hier nicht ersichtlich. Die Hauptstraße im Abschnitt Parkallee bis Jugendzentrum ist eine innerörtliche Vorfahrtsstraße und eine Verkehrsmehrung aufgrund von Umleitungsverkehr stellt für sich keine solche Gefahrenlage dar.



Schutz von Fußgängern gewährleistet

Weiter heißt es in der Begründung: „Der Schutz von Fußgängern ist gewährleistet. Die Westseite ist baulich bereits komplett fertiggestellt, es existiert ein von der Fahrbahn durch Parkbuchten und Grüninseln getrennter durchgängiger Gehweg. Die Gehbahn auf der Ostseite ist als Provisorium angelegt und wird nach Fertigstellung der dortigen Wohnbebauung durch einen Gehweg ähnlich dem auf der Westseite ersetzt. Fußgänger haben im genannten Abschnitt Höhe der Bushaltestelle „Parkallee“ die Möglichkeit die Fahrbahnseite an einer Querungshilfe zu wechseln. Im weiteren Verlauf Richtung Süden ist Höhe Hausener Holzweg eine Lichtzeichenanlage installiert.“



Zudem ist für Radfahrer geplant, den Gehweg in der Rathausstraße und Kreisverkehr über das oben angesprochene Provisorium in der Hauptstraße hinweg zum Gehweg mit Zusatzbeschilderung „Radfahrer frei“ auszustatten, sobald es der Baufortschritt den angrenzenden Vorhaben zulässt. Nach endgültiger Fertigstellung des östlichen Gehweges und Einbau der Asphaltdeckschicht ist im Übrigen von der Parkallee bis zur Lichtzeichenanlage Höhe Hausener Holzweg die Markierung eines Schutzstreifens für Radfahrer vorgesehen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit des Rates abgelehnt.