Hof, Werkstatt und Mutters Küche

Von: Verena Rudolf

Teilen

Das Festjahr in Helfendorf neigt sich dem Ende. Zum Abschluss eröffnet am Donnerstag, 21. September, in der Grundschule eine Ausstellung zur langen Geschichte des Dorfes. © sb

Zum 1250-Jährigen Bestehen gibt es in Großhelfendorf eine Ausstellung, Vorträge sowie eine Filmpremiere.

Aying – In der Grundschule in Großhelfendorf hat das Chronistenteam um die Archivarin der Gemeinde Aying, Franziska Ahlborn, zum Abschluss des Festjahres „1250 Jahre Helfendorf“ eine Ausstellung konzipiert und umgesetzt, die noch einmal einzelne Aspekte aus der Chronik „Helfendorf – 1250 Jahre“ herausgreift und den Besuchern in anschaulicher Weise erläutern möchte. Die Ausstellung öffnet ihre Türen am Donnerstag, 21. September, um 18 Uhr.



Prägend und immer wieder aktuell ist das Thema Archäologie in und um Helfendorf. Denn wo gebaut wird, wird gegraben und dort wo in Helfendorf der Bagger ansetzt, treten meistens Relikte aus vergangenen Zeiten zu Tage. Einzelne Originalfunde und eine kurzweilige Dokumentation führen den Betrachter durch zweitausend Jahre Zeitgeschichte.



Die nach wie vor landwirtschaftlich geprägte Umgebung des Dorfes inspirierte das Ausstellungsteam, den bäuerlichen Alltag als weiteres Thema zu wählen. Hof, Werkstatt und Mutters Küche erzählen von Handarbeit und Handwerk. Was brauchte man, um Butter herzustellen, wie wurden früher die Kartoffeln geerntet und welches Werkzeug wurde zum Bau von Dachrinnen verwendet. Darüber hinaus wird es auch auf dem Freigelände der Schule einige landwirtschaftliche Fahrzeuge zu sehen geben, die so manches Liebhaberherz höher schlagen lassen.



Flurdenkmäler, Feld- und Wegkreuze, Kapellen und Sühnekreuze fanden in die ohnehin schon sehr umfangreiche Chronik „Helfendorf – 1250 Jahre“ keinen Eingang mehr.



Als besondere Zutat wurde ein Büchlein mit dem Titel „Kleinode am Wegesrand“ erstellt, das gegen eine kleine Spende mitgenommen werden kann. Darin sind mit eindrücklichen Bildern und kurzen Beschreibungen alle Flurdenkmäler in Helfendorf und Umgebung aufgeführt, auch eine Karte zum Ausklappen ist Bestandteil des Buches, auf der alle Flurdenkmäler markiert sind, so dass das Buch zugleich als Anregung zum Erwandern der Heimat vor der eigenen Haustüre dient. Zwei Vorträge zu den Themen „Archäologie in und um Helfendorf“ und zur „Bedeutung und Sanierung der Pfarrkirche St. Emmeram“ werden zusätzlich zu den Öffnungszeiten angeboten: Tobias Riegg vom Landesamt für Denkmalpflege spricht am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule über die Bedeutsamkeit von Archäologie in der Denkmalpflege.



Am Montag, 2. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr in der Aula der Grundschule in Helfendorf wird dann Dr. Hans Rohrmann, Fachreferent für Kirchliche Kunstpflege der Erzdiözese München und Freising, den interessierten Hörern die kunstgeschichtliche Bedeutsamkeit und die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der Pfarrkirche St. Emmeram in Kleinhelfendorf in eindrucksvoller Weise schildern. Die Ausstellung ist an den Vortragsabenden jeweils ab 17 Uhr geöffnet.



Ein weiteres Projekt, das im Rahmen des Festjahres realisiert wurde und unter der Schirmherrschaft von 1. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) stand, wird anlässlich der Ausstellung Premiere haben. Die beiden Jungregisseure Tarik Uslu und Moritz Tewinkel haben ein Jahr lang, über die Dauer des Festjahres, den Imagefilm „Helfendorf – der Film“ gedreht, der ein unwiederbringliches Zeitzeugnis für Helfendorf darstellt. Eindrücke von Menschen und Landschaften, Jahreszeiten und Feste spiegeln lebendig und kraftvoll das Leben in der Gemeinde an der südlichen Spitze des Landkreises München wider. Unterlegt ist der Film mit wunderbarer Klaviermusik, gespielt von Sophie Pacini – Weltklassepianistin und zu Hause in Großhelfendorf.



Mit dieser Ausstellung beschließt die Gemeinde Aying ihr Festjahr „1250 Jahre Helfendorf“, das geprägt war von vielen kulturellen Highlights, einem großen Engagement der Ortsvereine und einer regen Anteilnahme der Bevölkerung an den zahlreichen und vielseitigen Veranstaltungen.