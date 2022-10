Ausstellungspavillon für Oldtimer in Unterhaching

Von: Iris Janda

Das 1965 gekaufte Löschfahrzeug LF16 wurde nach seiner Rückkehr nach Unterhaching umfassend restauriert und soll nun in einem Pavillon ausgestellt werden. © FFW Unterhaching

Lange war das 1965 gekaufte Löschfahrzeug LF16 auf Reisen, jetzt soll der Oldtimer in seiner Heimatgemeinde Unterhaching gebührend präsentiert werden. Noch in diesem Herbst startet der Bau eines Ausstellungspavillons in Richtung Leipziger Straße.

Unterhaching – Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr hat für gewöhnlich einen relativ beschränktes Bewegungsradius. Viel weiter als zu Einsätzen in der Heimatgemeinde und in Nachbarorten kommt es normalerweise nicht. Anders aber beim Löschfahrzeug LF16, das die Freiwillige Feuerwehr 1965 erworben hat. Dieses wurde nach 23 Jahren Einsatz 1989 nach Teneriffa verschifft und an die dortige Partnergemeinde Adeje abgegeben. Dieser erwies das Fahrzeug weitere 25 Jahre treue Dienste, bevor es 2014 an die Nachbarinsel La Gomera ausgeliehen wurde.



Nur durch Zufall entdeckten Unterhachinger Feuerwehrler dort nach langer Suche das Fahrzeug wieder und beschlossen 2017, den Oldtimer aus historischen Gründen für den symbolischen Wert von einem Euro zurückzukaufen und zurück nach Unterhaching zu bringen.



Von da an floss viel Arbeit in die aufwendige Restauration des LF16, dass mittlerweile wieder in neuem Glanz nach dem Original-Vorbild von 1965 erstrahlt. Damit das Fahrzeug nun nicht wieder in einer Garage verstaubt, sondern in seiner roten Pracht in der Gemeinde sichtbar wird, möchte die Freiwillige Feuerwehr es in einem Pavillon mit Glasfront zur Leipziger Straße hin ausstellen. Dadurch soll die 150-jährige historische Geschichte der Unterhachinger Wehr gewürdigt werden und die essenzielle Funktion der Freiwilligen Feuerwehr den Bürgern näher gebracht werden. Als „neues Wahrzeichen der Feuerwehr Unterhaching“ soll der Ausstellungspavillon den Standort an der Leipziger Straße zudem aufwerten.



Ohne die Gemeinde geht es dabei aber nicht, schließlich handelt es sich beim geplanten Standort um ein Gemeindegrundstück und bei der Feuerwehr um eine Institution der Gemeinde. Nachdem bereits Ende Juni diesen Jahres mit Polizei, dem Straßenbauamt, Landratsamt, Verwaltung und Feuerwehr eine Ortsbegehung stattfand, sollte nun der Gemeinderat über die Errichtung des Pavillons entscheiden.

Der Feuerwehrverein hat in seinem Antrag auf Errichtung des Ausstellungspavillons um finanzielle und bauliche Unterstützung gebeten sowie zugesichert, einige Aufgaben durch Vereinsmitglieder selbst zu übernehmen. Das geplante Gerätehaus soll elf Meter lang und fünf Meter breit sein sowie eine Firsthöhe von gut 4,6 Metern haben. Der Standort Richtung Leipziger Straße wurde bei der Ortsbegehung als geeignet befunden. Die grobe Kostenschätzung für das Vorhaben belaufen sich inklusive der Honorare für Architekt und Statiker auf knapp 205.000 Euro.



Wie schon eine Woche zuvor im Bauausschuss gab es auch in der Gemeinderatssitzung vollste Zustimmung für das Vorhaben. „Wenn man sieht, mit welche Liebe und welches Engagement in die Vorbereitungen des historischen Fahrzeugs geflossen sind, dann ist es ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung, dem zuzustimmen“, erklärte Dritter Bürgermeister Richard Raiser (CSU). „Wir können dem einfach nur zustimmen“, meinte Julia Stifter (Freie Wähler). Es sei toll, dass so den Bürgern die Arbeit der Feuerwehr mehr bewusst werde, wenn sie an dem Pavillon vorbei kommen. Harald Nottmeyer (SPD), als Leiter des Heimatmuseums in der Geschichte beheimatet, betonte: „Das historische Fahrzeug erinnert an die über 150-jährige Geschichte des Vereins und daran, was die Feuerwehr über Generationen hinweg geleistet hat.“



Dementsprechend einstimmig fiel das Votum des Gremiums für den Neubau des Ausstellungspavillons aus. Die Arbeiten sollen bereits in diesem Herbst beginnen und im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

