Ausweichtasche für Busse am Hohenbrunner Weg in Taufkirchen

+ © MVV Damit die Regionalbusse nicht nur auf freiem Feld, sondern auch im Hohenbrunner Weg in Taufkirchen gut durchkommen, soll dort eine Ausweichtasche errichtet werden. © MVV

Um den störungsfreien Busbetrieb entlang des Hohenbrunner Weges in Taufkirchen zu gewährleisten, soll eine Ausweichtasche für Busse errichtet werden. Dafür müssen drei Stellplätze weichen.

Eine Fahrt durch den Hohenbrunner Weg in Taufkirchen macht bereits als Autofahrer keine Freude – für die Busfahrer ist an manchen Stellen ein Durchkommen schier unmöglich. Denn nicht nur fahren durch die enge, vielbefahrene und zugeparkte Straße trotz Verbots immer wieder Lkws, auch die immer breiter werdenden Pkws erschweren eine störungsfreie Fahrt durch die Straße.



Das für den Münchner Verkehrsverbund (MVV) ausführende Busunternehmen Ettenhuber hat daher vorgeschlagen, eine Ausweichtasche, eine Art Haltebucht, am Hohenbrunner Weg einzurichten, damit beim Entgegenkommen von Lkws oder zu breiter Autos dennoch die Möglichkeit besteht, problemlos aneinander vorbei zu kommen.



Ende Juli fand dazu ein Ortstermin mit MVV, Busunternehmen sowie Mitarbeitern von Bauverwaltung und Ordnungsamt statt. Die Verantwortlichen einigten sich auf einen Standort, durch den drei Stellplätze wegfallen werden. Zudem muss ein Baum mit etwa 20 Zentimeter Stammumfang gefällt oder umgesetzt werden sowie die Rasenfläche für das Befahren von Fahrzeugen hergerichtet werden. Das Umwelt-



amt habe sich ebenfalls mit dem Thema befasst und dafür plädiert, den Standort für die Ausweichtasche ein Stück zu verschieben, wie Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erklärte. So müsste durch den neuen Standort gegenüber der Hausnummer 16 bis 20 an der Rosenstraße lediglich ein Baum gefällt werden, der bereits geschädigt ist und in vier bis fünf Jahren ohnehin gefällt werden müsste.



Die Ausschussmitglieder begrüßten das Vorhaben und schlugen sogar vor, die Idee noch mehr auszuweiten. „Da haben wir ja noch mehr Stellen am Hohenbrunner Weg, an denen wir das gebrauchen könnten“, meinte etwa Paul Haberl (CSU). Er schlug das erste Drittel des Hohenbrunner Weges von der Münchner Straße kommend bis zur Dorfstraße vor. Diese Stelle sei zwar nicht vom Busunternehmer vorgeschlagen worden, meinte Bauamtsleiter Stefan Beer. Jedoch könnte sich die Verwaltung zu weiteren möglichen Stellen mit der Busfirma absprechen.



Zweiter Bürgermeister Michael Lilienthal (Freie Wähler) wolle zwar dem Antrag zustimmen, gab aber zu bedenken, dass die Stelle künftig nicht mehr von Dauerparkern, sondern dann eben von Kurzzeitparkern genutzt werden würde. Bauamtsleiter Beer verdeutlichte, dass dies über die Materialwahl der Ausweichtasche und Markierungen am Boden verhindert werden soll.



Zudem soll auf Vorschlag von Jutta Henkel (Grüne) geprüft werden, wie die Haltestellensituation am Hohenbrunner Weg mit behindertengerechten Stationen optimiert werden kann. Der Ausschuss sprach sich am Ende einstimmig für die Errichtung der Ausweichtasche für Busse am Hohenbrunner Weg aus.

