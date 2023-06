8000 Bierflaschen: „Müllradler“ macht mit Aktion auf Umweltschutz aufmerksam

„Umweltschutz hat nichts mit Politik zu tun“

Roman Hackl, der „Müllradler“ aus Aying, hat mit zahlreichen Helfern 8000 Flaschen in einer Reihe am Wegesrand aufgestellt.

Aying – War es die längste gesammelte Bierflaschenschlange der Welt? Am Samstagvormittag, 10. Juni, trafen sich rund 30 Helfer in Kaltenbrunn, einem Gemeindeteil von Aying, um 8000 Bierflaschen in einer Reihe am Straßenrand aufzustellen. Initiiert wurde die Aktion von Roman Hackl, in der Region als Müllradler bekannt. Denn der 56-Jährige fährt jedes Wochenende 60 bis 150 Kilometer, um den Müll am Wegesrand einzusammeln.

Roman Hackl hält dabei nicht nur seine Heimat Aying sauber, sondern ist auch in den Nachbarlandkreisen Rosenheim, Ebersberg, Miesbach und im Landkreis München während seiner Tagestouren unterwegs. In den letzten Jahren entfernte er so weit über 30.000 Flaschen und Dosen an Straßenrändern, Parkplätzen und Waldstücken.



Bereits seit einem Jahr am Sammeln

+ Der „Müllradler“ aus Aying, Roman Hackl, der allen Müll vom Straßenrand in die umliegenden Wertstoffhöfe bringt. © oh

Anfang 2022 hat Roman Hackl angefangen, die gefundenen EU-Bierflaschen zu sammeln. Jeden seiner Funde trägt er dabei akribisch in eine Excel-Tabelle ein. Genau 8000 Flaschen hat er in den letzten eineinhalb Jahren gesammelt. Zusammen mit rund 30 Mitstreitern aus der Müllsammler-Community will er mit dem Aufstellen der Bierflaschen aufzeigen, wie viel Müll achtlos in der Natur entsorgt wird. „Ich habe schon als Kind gelernt, dass man keinen Müll in die Gegend wirft”, erklärt Roman Hackl seine Motivation. Gut eine Stunde dauert das Aufstellen, dann steht die Schlange, die rund einen halben Kilometer lang ist.



Die Helfer kommen aus Mühldorf am Inn, Stuttgart, Chiemgau, Regensburg und Erding. „Wir halten zusammen und unterstützen uns regelmäßig”, so eine Teilnehmerin aus Langquaid. Die Strecke in Kaltenbrunn ist zudem auch Teil eines beliebten Radweges. Einige Radler aus München, die vorbeikamen, legten spontan Hand an und stellten Flaschen auf. Unterstützt wird der Müllradler auch von zahlreichen Sponsoren aus der Region. Edeka Alex aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn versorgte die Helfer mit einem reichhaltigen Brotzeitbuffet, Gartenbau Endlich beteiligte sich mit Personal sowie Transportfahrzeugen und die Brauerei Aying stellte Leergutkisten für die Flaschen zur Verfügung.



Ayinger Brauerei als Unterstützung

„Umweltschutz hat nichts mit Politik zu tun”, erklärt Roman Hackl. Trotzdem ist er bei der Entsorgung des gefunden Mülls auf die Unterstützung der Politik angewiesen. Denn der Ayinger steckt den Müll nicht einfach in den nächsten Mülleimer, sondern sortiert diesen und entsorgt ihn auf den umliegenden Wertstoffhöfen. Doch hier muss er oftmals Überzeugungsarbeit leisten und sein Engagement wird immer wieder kritisch gesehen. „Er fährt mit seinem Radl und seinem Anhänger rum und sammelt an den Straßenrändern, im Wald, überall Müll zusammen. Roman ist eigentlich ein Vorbild für uns alle”, fasst Peter Wagner, Bürgermeister von Aying, zusammen.



Die ganze Aktion wurde auch live in den sozialen Medien übertragen. Nach zwei Tagen wurde der aufgezeichnete Youtube-Livestream rund 310 mal aufgerufen. Nach dem Einsammeln aller 8000 Flaschen wurde das Leergut an den Brauerei-Chef Franz Inselkammer von der Ayinger Brauerei übergeben. Der Erlös aus dem Pfand verwendet Roman Hackl dieses Jahr, um die Veranstaltungskosten zu decken.