Ayinger Gmoa Kultur entführt mit „Geheimakte Helfendorf“ in das Jahr 1875

Historisches Stück zum Jubiläumsjahr

„Laiendarsteller spielen mit Leib und Seele", sagt Regisseur und Autor Marcus Everding (Mitte).

Mit „Geheimakte Helfendorf“ präsentiert der Verein Ayinger Gmoa Kultur im Oktober sein neuestes Theaterstück. Der historische Krimi von Autor und Regisseur Marcus Everding dreht um ein Komplott aus Politik, Macht und Geld, in das ein Helfendorfer verstrickt ist.

„Geheimakte Helfendorf 22.09.1875“ – so lautet der Titel des aktuellen Stücks der Ayinger Gmoa Kultur, das am 8. Oktober uraufgeführt wird. Dass der Name Programm ist, zeigt sich im Gespräch mit Autor und Regisseur Marcus Everding. Worum es in dem Theaterstück geht, damit möchte er nicht so richtig herausrücken. „Wir wollen mit dem Geheimen ein wenig spielen“, meint er. Nur so viel sei verraten: Bei dem historischen Krimi geht es um ein Komplott aus Politik, Macht und Geld. Eine geheimnisvolle Gönnerin, ein Finanzmagnat, hohes Militär und die Kirche spielen dabei eine Rolle. Im Hintergrund der Kini, der sagenumwobene Ludwig der II. – und im Zentrum der Geschichte steht ein Helfendorfer.



Für Everding war klar, dass er im Jahr des 1250. Jubiläums von Helfendorf an diesem nicht vorbeigehen könne. Ein historischer Stoff musste her – da es davon nicht allzu viel aus dem Ort gibt, war die Suche nicht die einfachste. Doch dann stieß der Theaterregisseur und Träger des Oberbayerischen Kulturpreises 2018 im Internet auf eine Habilitationsschrift zu Finanzflüssen im 19. Jahrhundert, in der Helfendorf am Rande erwähnt wird. Damit war die Geheimakte geöffnet.



Ende April 2020 war das, kurz nach Beginn der Corona-Pandemie. Als Menschen weltweit mit ganz anderen Schwierigkeiten konfrontiert waren, tauchte Everding in den historischen Stoff aus Helfendorf ein. Was in dem Stück historisch belegt und was der Phantasie des Autors entsprungen ist, das müssen die Zuschauer selbst herausfinden.



Die Geschichte auf der Bühne hinterfragen

„Die Vergangenheit aus den Augen der Gegenwart zu betrachten, ist töricht“, habe einst eine Historikerin gesagt. Everding gehe es darum, Geschichte nicht als kausale Abfolge von Ereignissen zu betrachten, sondern nach dem „Was wäre wenn?“ zu fragen. Was gewesen wäre, wenn der 2003 gegründete Verein Ayinger Gmoa Kultur nicht über Bekannte von Everdings Eltern, die in Helfendorf lebten, Kontakt zu ihm hergestellt hätte?

Ob es zu den bisher zehn erfolgreichen Stücken gekommen wäre, ist fraglich. Gleich das erste Werk „Emmeran“ war 2004 ein voller Erfolg, mit dem so keiner gerechnet hätte. „Daraus ist eine echte Euphorie entstanden“, schwärmt Everding. Dass die Ayinger Gmoa Kultur sich als Laiengruppe dazu entschied, einen Profi zu engagieren, davor habe der gebürtige Münchner, der mittlerweile in Andechs wohnt, größten Respekt.

Everding ist nicht nur der Sohn des namhaften Regisseurs, Kulturpolitikers und ehemaligen Intendanten der Münchner Kammerspiele sowie Bayerischen Staatsoper, August Everding, sondern kann selbst eine ansehnliche Vita vorweisen. Unter anderem arbeitete er als freier Regisseur am Ernst Deutsch Theater Hamburg sowie als Schauspieldirektor ans Landestheater Detmold. Von 2008 bis 2015 hatte Everding die künstlerische Leitung der Carl-Orff-Festspiele Andechs inne.



Die Stoffe für die Ayinger Gmoa Kultur müssen etwas mit der Lebenswirklichkeit oder der Geschichte der Ayinger zu tun haben – das ist die einzige Bedingung, die Everding vom Verein auferlegt wurde. „Es ist ein Gewinn, wenn man Stücke macht, die in die eigene Lebenswelt passen“, betont der 58-Jährige. So halte er es für schwierig, wenn Laien Werke wie etwa Richard III. interpretieren. Stoffe aus der eigenen Lebenswelt würden Darsteller wie Zuschauer ganz anders abholen. Dabei seien einige der Stücke wie etwa „Brudermord“ durchaus schwerer Stoff. Die Zuschauer hätten da besonders Anteil genommen.



„Mein größtes Ziel ist es, dass Theater ein Auslöser ist“, erklärt Everding. Wenn er Mitspieler wie Zuschauer als Regisseur ergreifen könne, dann würde seine Arbeit ihn erfüllen – ganz egal ob auf der großen oder der kleinen Bühne.



Am Laientheater würde ihn begeistern, dass die Darsteller anders als Profis keine Schutzwand aufgebaut haben. „Sie spielen mit Leib und Seele.“ Natürlich gebe es bei der Zusammenarbeit mit Laien andere Herausforderungen als mit Profis. Etwa müsste die konkrete Arbeit mit den Texten und das Proben deutlich früher beginnen. Die Proben könnten immer nur Freitag bis Sonntag stattfinden, da die Darsteller berufstätig sind. Zu Beginn hätte auch einiges an Technik vermittelt werden müssen, etwa wie sie ohne Mikrofon mit ihrer Stimme den Raum erfüllen können, sodass sie auch in der letzten Reihe verstanden werden. In den ersten Jahren sei das noch aufwendiger gewesen, doch über die Jahre hätten sich die Probezeiten verkürzt.



Hätte die Zusammenarbeit mit den Laiendarstellern für ihn nicht funktioniert, hätte Everding das Engagement in Aying nicht weiter fortgesetzt. „Zu Beginn war mir klar, ich muss es aus beruflicher und finanzieller Sicht nicht tun. Dann wurde es zum ,Ich kann es tun‘. Mittlerweile denke ich ,Ich darf es tun“, erzählt er. Für die Geheimakte Helfendorf beginne nun die wärmere Phase. Ab Ende August werden jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag Proben stattfinden. Die 18 Darsteller, die für das Jubiläumsstück größtenteils aus Helfendorf und Aying stammen, würden diese Arbeit sehr ernst nehmen.



Die Proben zum letzten Stück 2020 hätten noch mit Abstandsregeln unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Für dieses Jahr macht sich Everding keine großen Sorgen, dass es pandemiebedingt zu größeren Einschränkungen oder einem Lockdown kommen werde. Auch nicht, sollte ein Darsteller coronabedingt ausfallen – „wenn es ein Mann ist, spiele ich‘s selbst!“ Bei kurzfristigen Ausfällen umzuplanen, sei schließlich sei täglich Brot als Regisseur.



Der Blick auf die Coronapolitik der vergangenen Jahre fällt für Everding dagegen ernüchternd aus: „ Es war traurig zu sehen, in welcher Schnelligkeit Theater in die Bedeutungslosigkeit absinkt!“ Umso wichtiger sind für ihn solche kleineren Engagements wie in Aying. „Es ist mein geistiges Erbe, Kultur zu fördern.“ Kultur auch in dörflichen Gemeinschaften zu verankern, wo sie gerne für seichte Unterhaltung gehalten werde, sei sein kulturpolitischer Beitrag.



Iris Janda

„Geheimakte Helfendorf 22.09.1875“ wird am Samstag, 8. Oktober, im Theater im Christbaumhof Rauchenberg in Aying uraufgeführt. Karten gibt es ab 15. August zu 22 Euro unter www.muenchenticket.de, per E-Mail an info@muenchenticket.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von München Ticket.

