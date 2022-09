Baubeginn beim Containerdorf für Geflüchtete in Neubiberg

Von: Iris Janda

Mithilfe eines Krans werden die Container vom Lkw an die richtige Position auf der alten Flugbahn gehoben. © ija

Die Bauarbeiten auf der alten Landebahn für ein Con­tainerdorf für Menschen aus der Ukraine haben begonnen. Ende Oktober sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.

Eine große abgesperrte Fläche zwischen Funpark und Verkehrsübungsplatz, Aushub­arbeiten und durch die Luft schwebende Container – auf der alten Flugbahn in Neubiberg haben am 23. August die Arbeiten für die Errichtung einer Containersiedlung für mehr als 400 Menschen aus der Ukraine begonnen.



In der vom Landkreis errichteten und vom Freistaat finanzierten Anlage sollen vor allem Frauen und Kinder für die kommenden zwei Jahre Schutz finden. Neben den bislang in Neubiberg privat untergebrachten Geflüchteten bietet das Containerdorf auch Wohnraum für Geflüchtete aus anderen Landkreisgemeinden.



Das Containerdorf soll in zweigeschossiger Bauweise entstehen und auch Platz für Gemeinschafts- und Sozial- und Kinderbetreuungsräume sowie Kochmöglichkeiten bieten. Über die Pläne wurde der Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung informiert (HALLO berichtete).

In anderen Landkreisgemeinden wurden bereits Containeranlagen errichtet wie etwa an der Biberger Straße in Unterhaching oder die Mitte August eröffnete Unterkunft an der Nördlichen Ingolstädter Straße in Unterschleißheim.



Die Bauarbeiten auf der alten Landebahn sollen voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Im Juni war noch von Mitte September bis zur Fertigstellung ausgegangen worden. Neben dem abgesperrten Areal wurde ein Bereich auf der Landebahn frei gelassen, der als Rettungsgasse und als Durchgangsweg für den Freizeitverkehr dienen soll.



Anlässlich der kommenden Bürgerversammlungen am Donnerstag, 13. Oktober, in Neubiberg und am Dienstag, 18. Oktober, in Unterbiberg werden dazu weitere Informationen von der Gemeindeverwaltung kommuniziert.

ija

