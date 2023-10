Baustellenfest der Landesgartenschau in Kirchheim voller Erfolg

Teilen

Flankiert von den Maskottchen Stetti und Kirk: Moderatorin Steffi Schaller (von links), Dr. Christian Barth (Amtschef des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz), Gerhard Zäh (Vorsitzender der Bayerischen Landesgartenschau GmbH), Bürgermeister Maximilian Böltl und Maximilian Heyland (Geschäftsführer der Kirchheim 2024 GmbH). © Franz-Josef Seidl

Das Baustellenfest war ein voller Erfolg. Viele Besucher kamen, bevor das Gelände bis zur Eröffnung im Mai 2024 wieder schließt.

Von Gerhard Fuhrmann

Kirchheim – Der Besucherandrang auf dem Gelände der Landesgartenschau 2024 hat die Verantwortlichen mehr als überrascht und zugleich erfreut. Kamen doch am 23. September rund 11.500 Besucher und Besucherinnen zum Baustellenfest. Acht Monate vor Eröffnung am 15. Mai 2024 konnten Groß und Klein das Gelände nochmals kennenlernen, bis es vorerst für Besucher geschlossen wird.

Aus diesem Grund nahmen zirka 500 Interessierte an acht Baustellenführungen teil, in denen kompetente Mitarbeiter die fünf Sphären „Garten“, „Wildnis“, „Wasser“, „Wald“ und „Wiese“ in dem ein Kilometer langen Ortspark erklärten, wo der neue Parksee, die Park-Kanzel, der Parkpavillon und der 3000 Quadratmeter große Spielplatz „Keltenwelten“ die Höhepunkte sind. Der Ortspark verbindet zugleich die Gemeindeteile Kirchheim und Heimstetten. Diesen „Zusammenhalt“ betonte ausdrücklich Bürgermeister Maximilian Böltl in seiner Begrüßungsrede.

Bagger Schatzsuche und Basteln

Doch nicht nur Führungen gab es auf dem Fest. Zugleich gab es zahlreiche Programmpunkte wie Minibagger fahren oder Schätze ausbuddeln, Biertische bemalen, Körbe bepflanzen oder vom Roto-Teleskoplader den Rundblick genießen. Danach konnte man sich bei einigen Ständen kulinarisch verwöhnen lassen und im Biergarten die musikalischen Programme genießen – beispielsweise der Abraxas Musical Akademie aus dem Musical „Hair“ oder der Musikkapelle Kirchheim.

Nachdem Bürgermeister Maximilian Böltl und der Vorsitzende der Bayerischen Landesgartenschau GmbH, Gerhard Zäh, die „ersten“ Dauerkarten gekauft hatten, begann der Verkauf vor Ort auch für die Festbesucher. „Allein am ersten Wochenende wurden beim Baustellenfest und im Online-Shop bereits knapp 900 Dauerkarten verkauft“, so Pressechefin Sophia Schreib. Zum Kauf jeder Dauerkarte gibt es zusätzlich ein Gutscheinheft mit Vergünstigungen von mehr als 35 Geschäften und Freizeitdestinationen. Infos unter www.kirchheim2024.de/dauerkarte. Der Online-Shop ist erreichbar unter www.kirchheim2024.de/shop.