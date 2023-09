So wird gewählt: Alles um die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern

Von: Raffael Scherer

Teilen

Insgesamt vier Stimmen kann jeder Wahlberechtigte bei den Landtags- und Bezirkswahlen abgeben. Dabei ist sowohl die Wahl vor Ort am 8. Oktober, als auch zuvor schon die Briefwahl und die Sonderform „Briefwahl an Ort und Stelle“ möglich. © oh

Am 8. Oktober finden in Bayern die nächsten Wahlen statt. Alle in Bayern wohnhaften volljährigen Deutschen sind stimmberechtigt.

Landkreis – Alle Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, also spätestens am 8. Oktober 2005 geboren wurden, dürfen zur Landtags- und Bezirkswahl ihre Stimme abgeben. Hinzu kommt, dass man seit mindestens drei Monaten melderechtlich seine Hauptwohnung in Bayern haben muss oder sich mindestens seit drei Monaten ansonsten im Freistaat gewöhnlich aufhält. Bei den Bezirkswahlen muss der Hauptwohnsitz melderechtlich mindestens drei Monate im jeweiligen Regierungsbezirk liegen. Ausgeschlossen vom Stimmrecht sind diejenigen, die infolge Richterspruchs das Stimmrecht nicht besitzen.



Alle Stimmberechtigten, die am 27. August – der Stichtag zur Anlegung der Wählerverzeichnisse – bei einer Gemeinde in Bayern gemeldet waren, erhalten automatisch eine Wahlbenachrichtigung. Sollte die nicht bis spätestens zum 17. September im Briefkasten sein, soll man sich an das Wahlamt der Heimatgemeinde wenden. In der Wahlbenachrichtigung steht, wo sich jeweils genau das Wahllokal befindet und was alles mitzubringen ist.



Vier Stimmen pro Wähler

Dabei haben alle Stimmberechtigten zur Landtagswahl zwei Stimmen: Eine Stimme für die Wahl des Stimmkreisabgeordneten und eine Stimme für die Wahl des Wahlkreisabgeordneten. Ebenso hat man bei der Bezirkswahl zwei Stimmen: Eine für den bevorzugten Bezirksrat im Stimmkreis und eine Stimme für einen Bezirksrat im Wahlkreis.

Wer lieber per Briefwahl abstimmen möchte, der benötigt einen Wahlschein. Der kann bei der jeweiligen Gemeinde beantragt werden. Die einfachste Variante: Die Stimmberechtigten können das der Wahlbenachrichtigung beigelegte und rückseitig abgedruckte Formular verwenden. Ebenfalls möglich ist es, sich bei der Gemeinde per Anschreiben oder persönlich vor Ort zu melden. Vielerorts kann auch online die Mitteilung erfolgen. Ob die eigene Gemeinde das Online-Angebot hat, steht auf www.bayernportal.de/lokalisierung.

So wählt man via Briefwahl

Beim Briefwahlantrag sind Vor- und Familienname, Geburtsdatum und die vollständige Wohnanschrift sowie eine eventuell abweichende Anschrift für den Versand der Briefwahlunterlagen anzugeben. Die Angabe eines Grundes für die Briefwahl ist nicht erforderlich. Wer vor dem Wahltermin nicht in Bayern ist, kann sich die Briefwahl- unterlagen auch an eine andere Anschrift beziehungsweise ins Ausland versenden lassen. Hierbei sind jedoch die längeren Laufzeiten für die Zustellung zu berücksichtigen.



Mit dem Wahlschein erhalten die Stimmberechtigten auch die Briefwahlunterlagen. Zu den Briefwahlunterlagen zählen neben den amtlichen Stimmzetteln die Stimmzettelumschläge, der rote, äußere Wahlbriefumschlag sowie ein Merkblatt. Zur Unterscheidung sind die beiden Stimmzettel für die Landtagswahl und der dazu- gehörige Stimmzettelumschlag auf weißem Papier gedruckt, wohingegen bei der Bezirkswahl blaues Papier Verwendung findet. Der Wahlschein muss persönlich mit einer eidesstattlichen Versicherung versehen werden, dass die Stimmzettel persönlich gekennzeichnet wurden.



Alternativ: „Briefwahl an Ort und Stelle“

Eine besondere Form der Briefwahl stellt die „Briefwahl an Ort und Stelle“ bei der zuständigen Gemeindebehörde dar. Stimmberechtigte, welche die Briefwahlunterlagen persönlich bei der Gemeindebehörde abholen, haben dabei die Möglichkeit, die Briefwahl dort – an Ort und Stelle – in freier und geheimer Form auszuüben, wo die Wahlbriefe sicher bis zur Auszählung aufbewahrt werden.