Belastbare Fakten schaffen

Von: Anna Redinger

Teilen

So sieht der rechtskräftige Bebauungsplan für das Seniorenwohnen in Feldkirchen aus. Zeitnah soll es eine Infoveranstaltung geben. © Gemeinde Feldkirchen

Gerade noch pünktlich ließ Bürgermeister Andreas Janson die Anträge aus der Bürgerversammlung in der jüngsten Gemeinderatssitzung bearbeiten. Kernthema waren die beiden Bauprojekte für Senioren, die aber nur durch Änderung der Bauleitplanung realisiert werden können. Einen Paukenschlag brachte Janson zum Sitzungsende. Die Bäume auf dem Grundstück Münchner Straße 22 sollen im Februar gefällt werden, so das Signal des Investors, der sich dieses Vorhaben von der unteren Naturschutzbehörde hatte bestätigen lassen.

Moderat und bürgerfreundlich zeigte sich Janson während der Ratssitzung, ließ sogar gegen die Gemeindeordnung Fragen der Bürger zu. „Esche, Walnuss, Birke und Kiefer werden fallen“, stellten die Ratsmitglieder fest. Da im Frühjahr nur bis zum 1. März Bäume gefällt werden dürfen, ist mit der Fällung noch im Februar zu rechnen. Ein klares Signal, dass der Investor seine Bauabsicht an der Münchner Straße 22 durchsetzen will. Der Fällung ist offensichtlich nichts entgegen zu setzen, da im seit 2004 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 103 die Bäume mit einem X gekennzeichnet sind, was bedeutet: Sie sind nicht erhaltungswürdig, allerdings sind andere Baumpflanzungen in der zum Plan gehörenden Satzung vorgesehen. Auch „eine einfache Riegelbebauung entlang der Münchner Straße ist dort eingetragen“, so Bauamtsleiterin Dagmar Leiter. Zu dem könne auch durch eine Baumschutzverordnung nicht jeden Baum vor einem Bauvorhaben geschützt werden.



Der Investor hat also ein Baurecht, will aber noch mehr Baurecht. Denn mit dieser Bebauung sei ein Seniorenheim wirtschaftlich nicht zu betreiben, so seine Aussage. Eine reine Wohnbebauung, die ein Seniorenheim darstellt, ist in diesem zulässigen langgestreckten, drei Etagen hohen Baukörper nicht zulässig, denn für die beiden unteren Etagen wurde Gewerbeansiedlung vorgeschrieben. Daher wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Durchführungsvertrag erforderlich, um in dem für Gewerbe bestimmten Bereich nunmehr Wohnungen zu errichten. Eine Aufstellung zur Änderung des Bebauungsplanes hatte der Gemeinde im Juli 2021 beschlossen, wobei die aktuellen Planungen des Investors als Diskussionsgrundlage dienen sollen, ein Verkehrsplaner hinzugezogen werde und der Baumbestand festzuhalten ist. Eine Veränderungssperre des aktuellen Bebauungsplanes ließ Janson nicht beschließen.



„Wären wir nicht gut vernetzt, wüssten wir nicht, dass da so ein großer Bau in unsere Wohnsiedlung hingesetzt wird“, reagierten die Bürger schon im Sommer verärgert. In der Bürgerversammlung im Oktober wurden konkrete Anträge gestellt und beschlossen, so dass diese innerhalb von drei Monaten Gemeinderat zu behandeln waren.



Im Fokus stand das Projekt an der Münchner Straße 22. So sollte die Gemeinde verpflichtet werden, „nicht nur eine finanzielle Prüfung des Investors, sondern auch eine umfangreiche Integritätsprüfung gegebenenfalls durch Dritte durchzuführen“. Während die finanzielle Prüfung zum Tagesgeschäft gehört, fehle für die Integritätsprüfung die gesetzliche Grundlage, so die Verwaltung.



Auch sollte ein Fachgutachten die Frage zur Versickerung von Regen- und Schmelzwasser für den größeren Baukörper erstellt werden. Doch der wurde bisher nicht beschlossen.



Ein stufenförmiges, bedarfsgerechtes Seniorenkonzept soll für Feldkirchen beschlossen werden. Hierauf konnte sich der Gemeinderat einigen. Die vorliegende gemeindliche Bürgerbefragung, die noch in der Amtszeit von Bürgermeister Werner van der Weck erfolgte, kann hier zusammen mit dem Seniorenpolitischen Landkreiskonzept eine Basis sein. Wenn dies erfolgt sei, so Stimmen im Gemeinderat, könne den Bauprojekten nähergetreten werden.



Fakten auf den Tisch zu bringen ist angesagt. Janson schlug Workshops in der Sitzung vor und versicherte, dass zeitnah eine Informationsveranstaltung bezüglich des Bauprojekts an der Münchner Straße stattfinden werde.