Wohnen, arbeiten, einkaufen

Bezirksrätin Friederike Steinberger (von links), Geschäftsführer der Oberbayerischen Heimstätte Michael Zaigler, Bezirkstagpräsident Josef Mederer, Bürgermeister Andreas Bukowski sowie Aldi Süd Prokurist Justus Rehn beim Spatenstich. © Frederic Blattl

Im Quartier am Rande des Jugendstilparks entstehen 45 Wohnungen, sechs Büroeinheiten, ein Discounter und fünf Einzelhandelsflächen, gebaut von der Oberbayerischen Heimstätte.

Haar – Die Fertigstellung des Quartiers an der Vockestraße/Ecke Leibstraße in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Haar, dem Bezirk Oberbayern und Aldi Süd ist für Ende 2025 geplant. Die Oberbayerische Heimstätte (OH) baut auf



8930 m² Grund 45 Wohnungen, die gemäß dem Städtebaulichen Vertrag zugunsten der Gemeinde Haar belegungs- und mietpreisgebunden sind und somit in erster Linie den Bürgerinnen und Bürgern von Haar zur Verfügung stehen. Erster Mieter der Büroflächen wird der Bezirk Oberbayern.



Für den Discounter und den Einzelhandel wurde eine Partnerschaft mit Aldi Süd geschlossen, der auch die bedarfsorientierte Vermietung der Ladengeschäfte übernommen hat. Dem Wunsch der Gemeinde nachkommend, entsteht hier unter anderem eine Gastronomiefläche mit Außenterrasse ins Grüne, um einen Treffpunkt für die Nachbarschaft im Jugendstilpark zu schaffen. Am 28. September feierten Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Bürgermeister Andreas Bukowski, Aldi Süd Prokurist Justus Rehn und OH-Geschäftsführer Michael Zaigler den offiziellen Baubeginn des gemeinsamen Quartiers mit dem symbolischen Spatenstich.



Die OH ist ein gemeinwohlorientiertes Wohnungsunternehmen im Besitz des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen eines Bieterverfahrens hat die OH 2010 vom Bezirk Oberbayern rund zehn Hektar Grund im Jugendstilpark erworben. Der Jugendstilpark ist neben dem Neubaugebiet Haar-Eglfing das zweite wohnungswirtschaftliche Großprojekt in Haar, das die OH verwirklicht. Mit der Neubaumaßnahme im Quartier 5 schließt die OH das Projekt Jugendstilpark, in dem bisher rund 500 Miet- und Eigentumswohnungen für 1000 Menschen entstanden sind, weitestgehend ab.



Bezirkstagspräsident Mederer sagte: „Das Bauprojekt ist für uns als Bezirk Oberbayern sehr wichtig. In den sechs Büroeinheiten, die wir hier anmieten, schafft die OH für unsere Mitarbeitenden moderne und zeitgemäße Arbeitsplätze in einem angenehmen Umfeld, das Wohnen, Arbeiten, Leben und Einkaufen unter einem Dach vereint.“ Gerne unterstütze er als Aufsichtsratsvorsitzender die OH dabei, Wohnungen für Haarer Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. „Die Unternehmensphilosophie der OH zeigt sich in deren Haltung gegenüber ihren Mieterinnen und Mietern. Auch in diesem Quartier haben deshalb faire Mietpreise und eine zeitgemäße Wohnqualität wieder oberste Priorität.“



Bürgermeister Andreas Bukowski äußerte sich zuversichtlich ob des Baubeginns: „Mit dem Spatenstich im Q5 des Jugendstilparks beginnt auch der Bau von zahlreichen Wohnungen im Haarer Modell. Der dabei entstehende günstige Wohnraum wird seitens der Gemeinde dringend benötigt, denn unsere Warteliste für gemeindliche Wohnungen ist lang.“



„Wir freuen uns, diesen lebenswerten Ortsteil mit hervorragender Anbindung mitgestalten zu können“, sagte Aldi Süd Prokurist Justus Rehn. „Gemeinsam mit der OH schaffen wir neben Wohnraum Büros und Gewerbeflächen. Damit der künftige Mietermix zum Umfeld passt, stimmen wir uns eng mit der Gemeinde und der Wirtschaftsförderung Haar ab. Wir wollen mit unserem Angebot einen Mehrwert für das Q5 schaffen.“



Michael Zaigler, Geschäftsführer der Oberbayerischen Heimstätte, erklärte, dass dies auch ganz im Sinne des Leitbilds der Oberbayerischen Heimstätte sei: „Wir sehen uns als Partner für unsere Mieterinnen und Mieter und wollen auf Augenhöhe und im Miteinander handeln – gerade, wenn es um die individuelle Planung von Wohnsituationen geht“, sagt Zaigler beim Spatenstich. „Grundlage für eine gute Hausgemeinschaft ist unser Wohnungsmix, der Lebensraum bietet für Jung und Alt, für Alleinstehende, für Paare oder Familien mit Kindern, für Menschen mit und ohne Einschränkungen im Lebensalltag. Darauf dürfen sich die Haarer Bürgerinnen und Bürger freuen.“