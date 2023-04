Aus einem Kessel wird eine Brauerei

Maximilian Heinik (links) und Michael Fauth. Die beiden 29-Jährigen stehen vor den Kesseln in ihrem „Zehmerbräu“. © Fuhrmann

Zwei 29-jährige Kirchheimer haben sich den Traum einer eigenen Brauerei erfüllt. Unerfahren sind die beiden Jung-Brauer keineswegs, wie HALLO erfuhr. Und einen Coup haben sie auch schon geleistet: Zehmerbräu liefert das Bier für die Landesgartenschau 2024.

Kirchheim – Im Anwesen an der Dorfstraße 4 in Kirchheim vermutet man nicht, dass hinter der renovierten Fassade Bier gebraut wird. Zudem steht auf dem Hof ein kleiner Bagger, Baugruben sind mit Sperrband abgesichert und auf einer Seite stehen Paletten mit Bodenplatten. Doch im Haus geht es zur Sache. Es wird gehämmert, zwei junge Männer rennen durch die Gegend – einer klettert auf die Plattform zwischen zwei Stahlkesseln und der andere schleppt Bierkästen. Willkommen im Zehmerbräu bei Maximilian Heinik (29) und Michael Fauth (29). Die beiden haben sich ihren Traum einer eigenen Brauerei erfüllt und sind nun dabei, das ganze Projekt zu komplettieren.



Heinik und Fauth kennen sich seit dem zwölften Lebensjahr, waren zwar auf verschiedenen Schulen, haben aber die meiste Freizeit zusammen verbracht. „Wir hatten schon damals die Idee zu einer eigenen Brauerei“, sagt Heinik, „haben schon während und nach der Ausbildung in einem 50 Liter-Tank zuhause im Keller gebraut“. Damit war die Berufswahl klar: „Wir wollen Brauer werden“, sagt Fauth. Danach gingen die beiden erst einmal getrennte Wege, um ihre Brauerfahrungen zu machen. Heinik machte Praktika in verschiedenen Brauereien, unter anderem in Aying und bei der Forschungsbrauerei Weihenstephan in Freising. Danach ging es für ein Braupraktikum nach Chile und anschließend absolvierte er die Meisterschule in Gräfelfing und schloss als Brau- und Malzmeister ab. Fauth machte seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer und später den Bachelor of Science.



2018 waren beide soweit, dass sie ihren Traum umsetzen konnten. „Wir haben uns umgeschaut, wo es gebrauchte Anlagen gibt“, erzählt Heinik, „dann kauften wir für 10.000 Euro Stück für Stück, schweißten es zusammen und hatten dann Lust nach was Größerem“.



In der „Lernphase“ wurde für Veranstaltungen, Freunde oder Eigengebrauch gebraut. Später ging es mit dem Projekt einigermaßen voran. „Beim Brauen ist immer alles nach Plan gelaufen“, so Fauth, „das erste Bier hat uns sehr gut geschmeckt“. Leider lief dann 2021 die Baugrube mit Wasser voll, was drei Monate Stillstand bedeutete. Dann kam Corona und der Ukrainekrieg. Glück hatten die beiden mit den Lieferungen, die für den Brau-Start gebraucht wurden. Zudem mussten die entsprechenden Lizenzen und das andere „Drumherum“ erledigt werden. Die Abfüllanlage wurde installiert, Flaschen, Kästen und Kronkorken mussten bestellt werden und Ende November waren die Lagertanks voll – insgesamt acht mit einer Kapazität von 10.000 Litern.



„Wir brauen Weißbier, Helles und Zwickl. Anfangs soll es bei den drei saisonalen Sorten bleiben“, sagt Fauth, „wenn es später gut läuft, wäre Starkbier oder Pils möglich“. Die drei Sorten gibt es nun seit dem 25. Februar und alle drei werden aus regionalen Produkten hergestellt. Malz kommt aus Bamberg, Hopfen aus der Hallertau, Gerste will Landwirt Heinik selbst anbauen und das Wasser kommt aus Kirchheimer Boden. Aktuell läuft der Verkauf über die „Rampe“, das heißt im Zehmerhof an der Dorfstraße 4. Der Kasten mit 20 Halbliterflaschen kostet 19,90 Euro und die gleiche Menge mit 0,33-Liter-Flaschen 17,90 Euro. Zum Probieren gibt es auch Einzelflaschen (ab 1,19 Euro).



„Wir haben noch mit keinen Händlern gesprochen“, sagt Fauth, „wollen erst warten, wie es anläuft. Müssen auch prüfen, ob wir mit der Produktion nachkommen. Erst muss unser Heimverkauf funktionieren“. Und der läuft anscheinend gut. „Unser Bier wird von Einheimischen und vom Umkreis sehr gut angenommen“, freut sich Heinik. In dem mit hellem Holz ausgebauten Sudhaus ist im Erdgeschoss eine Schwemme mit 20 Sitzplätzen, im ersten Stock sind mehrere Sitzgelegenheiten und ganz oben ist ein Stammtisch geplant. Wenn alles klappt, wird im Juni direkt vor dem Haus ein kleiner Biergarten eröffnet. „Dann servieren wir Brotzeiten und rund fünf wechselnde Tagesgerichte“, erklärt Heinik, „eventuell auch am Abend mal Sonderaktionen“. Da wollen sie auch nur mit einheimischen Herstellern kooperieren.



Einen „einheimischen Coup“ landeten Maximilian und Michael zudem mit der erfolgreichen Bewerbung zur Landesgartenschau 2024. Zehmerbräu ist dort vom 15. Mai bis 6. Oktober alleiniger Bierlieferant. „Wir haben dafür alles reingelegt und werden dort wahrscheinlich den halben Jahresumsatz erreichen“, freut sich Fauth und sein Partner Heinik nennt einen weiteren Vorteil: „Die Landesgartenschau ist unser Einzugsgebiet und wir sind dort näher an den Leuten. Damit schaffen wir es hoffentlich, dass Besucher unsere Brauerei besuchen“.