Bewohner erwischen in ihrem Haus in Grünwald einen Einbrecher

Von: Andreas Schwarzbauer

Ein Einbrecher hat in Grünwald ein Fenster aufgebrochen, um in ein Haus zu gelangen (Symbolbild). © dpa/Philipp von Ditfurth

Zwei Grünwalder wachen wegen ungewöhnlicher Geräusche auf und treffen in ihrem Haus auf einen Einbrecher

Grünwald - Zwei Grünwalder haben einen Einbrecher in seinem Haus erwischt und vertrieben. Der Täter hatte am Freitag gegen 23 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam geöffnet und war so in die Innenräume gelangt.

Die beiden Bewohner schliefen bereits, wachten aber durch die Einbruchsgeräusche auf. Zusammen mit ihrem Hund überprüften sie laut Polizei die Situation und stießen dabei auf den Einbrecher. Dieser flüchtete sofort durch das aufgebrochene Fenster.

Die Grünwalder alarmierten die Polizei. Mehrere Streifen fuhren zu dem Grundstück und fahndeten nach dem unbekannten Einbrecher. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche, die rund eine Stunde dauerte. Allerdings konnten die Polizisten den Täter nicht finden.

Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Wer im Bereich der Hubertus- und Perlacher Straße etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 089/2910-0 oder bei jeder Polizeiinspektion melden.