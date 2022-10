Blackout in Pullach, Grünwald und Baierbrunn ‒ So bereitet sich der Süden Münchens auf einen Stromausfall vor

Auch ein kurzer Stromausfall kann erhebliche Folgen haben. Während sich Pullach mit Notstromag­gregaten für den Winter rüstet, wartet Grünwald noch auf eine Analyse des Landratsamts. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Was tun bei einem Blackout? Pullach, Grünwald und Baierbrunn sind nicht gleichermaßen gut aufgestellt. Bürger kritisieren die mangelnde Aufklärung.

Das Telefon tot, kein warmes Wasser, die Heizung springt nicht mehr an: Die Sorge der Bürger vor einem möglichen Stromausfall im Winter ist groß, wie sich bei der jüngsten Bürgerversammlung in Grünwald zeigte. Auch in Pullach und Baierbrunn machen sich die Bürger Gedanken um ein Blackout.

Selbst ein kurzfristiger Stromausfall könne erhebliche Folgen für die Gemeinde haben, erklärte Anwohner Jurij Kofner bei der Bürgerversammlung Grünwald. Er forderte die Verwaltung dazu auf, „den Anwohnern zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen schriftlichen Bericht über die Energieversorgungsicherheit zur Verfügung zu stellen“.

Möglicher Blackout: Gemeinden können Schritte eigenständig einleiten

Die wiederum verwies auf eine kommunale Analyse des Landratsamts. Mit den Ergebnissen, auf deren Grundlage sich die Gemeinden auf einen möglichen Stromausfall vorbereiten könnten, werde in Kürze gerechnet, sagte der Grünwalder Hauptamtsleiter Tobias Dietz. Diese müssten noch abgewartet werden.

Bei dieser Aussage handele es sich vermutlich um ein Missverständnis, vermutet Christine Spiegel, Pressesprecherin des Landratsamtes. „Die Gemeinden benötigen kein grünes Licht des Landratsamtes, um sich auf einen Stromausfall vorzubereiten, da sie aufgrund verschiedener rechtlicher Vorschriften ohnehin selbst zur Gefahrenabwehr verpflichtet sind.“

Wie bereiten sich die Gemeinden auf einen Stromausfall vor?

Deshalb könnten die Kommunen im Rahmen der öffentlichen Sicherheit jederzeit nach eigenem Ermessen Maßnahmen, die sie für erforderlich hielten, einleiten. So wie beispielsweise in Pullach. „Selbstverständlich bereitet sich die Gemeinde auf Stromausfälle unterschiedlicher Dauer vor und verfügt bereits jetzt über Notstromaggregate und Brennstoffreserven“, sagt Janina Decke von der Pressestelle.

Zudem kläre die Gemeinde mit örtlichen Pflegeeinrichtungen, der Feuerwehr sowie der Geothermie-Gesellschaft die genaue Aufgabenverteilung bei einem Stromausfall. „Insbesondere wollen wir Bürger in jeder Notfallsituation über die neuesten Entwicklungen informieren können“, betont Susanna Tausendfreund (Grüne), Erste Bürgermeisterin Pullachs.

Dafür hat die Gemeindeverwaltung auch bereits einen Beitrag auf ihrer Internetseite veröffentlicht, der auf einen Ratgeber zur Notfallvorsorge des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hinweist.

Kritik in Grünwald: Fehlende Infos zu Krisensituationen

Solche Angebote wünscht sich auch Kofner. Ihm zufolge gebe es in Grünwald weder öffentliche Info-Veranstaltungen, geschweige denn Materialien zu diesem Thema. Es sei wichtig, dass die Gemeinde die Bürger darüber aufkläre, wie sie sich auf den Ernstfall vorbereiten können.

Als Positivbeispiel nennt der Grünwalder die Stadt Rosenheim: „Bereits im September hat die Verwaltung dort einen Handzettel mit Handlungsempfehlungen an alle Haushalte in der Stadt verteilt. Warum ist unsere Gemeinde so tatenlos?“, fragt sich Kofner.

Grünwald ist damit aber nicht allein. Auch die Nachbargemeinde Baierbrunn teilt auf Hallo-­Anfrage mit, dass derzeit keine öffentlichen Informationsveranstaltungen zu einem möglichen Stromausfall geplant sind. Man habe allerdings bereits einige Vorkehrungen für die Sicherung der kritischen Infrastruktur getroffen, sagt Gemeinde-Geschäftsleiter Matteo Rudolph. Welche das sind, dazu wolle man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Details nennen.

Hallo München-Umfrage zum Thema „Blackout“

Ally Kim (29), Pullach © Louisa Lettow

Über Strom mache ich mir keine Sorgen, da wir eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach haben. Ich habe noch vor, Wasser und Fertigessen zu lagern und im Notfall Strom in Powerbanks zu laden. Aber ich fände es sehr gut, falls eine Infokampagne zum Thema von der Gemeinde gestartet wird.

Fabrizio Delfino (27), Baierbrunn © Louisa Lettow

Im Keller habe ich schon einen guten Vorrat an Essen und Wasser. Im Fall eines Blackouts kann ich auch ein Solarpanel benutzen, das ich zu Hause habe. Ich finde, dass die Gemeinde mit ihren Bürgern zu diesem Thema zu wenig im Austausch steht. Das sollte geändert werden.

Klaus Dreger (83), Baierbrunn © Louisa Lettow

Ich lagere viele Vorräte zu Hause. Ich hoffe, dass der Austausch mit den Bürgern noch besser wird als bisher. Man muss gemeinsam an Vorschlägen arbeiten und diese dann umsetzen. Generell glaube ich aber, dass die Gemeinde ganz gut für den Ernstfall ausgestattet ist.

