Das ehemalige Gleisbett zwischen Feldkirchen und Johanneskirchen hat als Biotop einen unschätzbaren Wert für Pflanzen- und Tierarten. Es gibt unzählige Projekte, die ein Klimaschutz-Manager betreuen könnte. Foto: Bund Naturschutz/Kiemann © Bund Naturschutz/Kiemann

Die Bund Naturschutz Ortsgruppe Aschheim-Feldkirchen-Kirchheim fordert, einen Klimaschutz-Manager einzustellen. Mit einer Vollzeitstelle sollen Fördermöglichkeiten für Klimaprojekte ausgeweitet werden können.

Landkreis – In der letzten Kirchheimer Gemeinderatsitzung stand auf der Tagesordnung ein Antrag vom 6. August 2022 der BN-Ortsgruppe Aschheim-Feldkirchen-Kirchheim (Bund Naturschutz in Bayern). Die Antragsteller fordern — mit vorrangiger Bearbeitung und zum nächstmöglichen Zeitpunkt – die Einstellung eines Vollzeit-Klimaschutz-Managers.



In ihrer Begründung wird auf die Kommunalrichtlinie der Bundesregierung verwiesen, die ein deutliches Zeichen an Städte und Gemeinden als wichtige Akteure bei der Erreichung der Klimaschutzziele gesendet hat. Es sollen nicht nur die Fördermöglichkeiten für Klimaprojekte deutlich ausgeweitet werden, sondern auch eine weitere Förderung personeller Ressourcen in den Gemeinden. Dort sind Kapazitätsengpässe oft der Grund, dass vorhandene Ideen und Projekte nicht oder zu langsam zur Umsetzung gelangen.



Die Ortsgruppe schreibt weiter: „Unsere Gemeinden brauchen kompetente Mitarbeiter, die sich mit ihrer ganzen Kapazität und Leidenschaft auf die Fragestellungen des Klimaschutzes konzentrieren können und sowohl gemeinde­intern wie nach außen zu Bevölkerung und Verbänden als Ansprechpartner, Impulsgeber, Berater und Treiber zur Verfügung stehen. Die bisherigen Erfahrungen unserer BN Ortsgruppe zeigen, dass dies essenziell ist, damit wir alle gemeinsam schneller vorankommen.“



Es gibt auch ein Lob von den Antragstellern: „Die Gemeinde Kirchheim hatte das erfreulich früh erkannt und schon 2013 gemeinsam mit dem Landkreis München ein eigenes, umfangreiches und auch ambitioniertes Klimaschutzkonzept erstellt, das den aktiven Einsatz eines Klimaschutz-Managers (50 Prozent Teilzeit) für die Umsetzung aller dort definierten Maßnahmen vorsieht.“



Es wird aber moniert, dass das Konzept auf der Homepage der Gemeinde weitgehend nicht umgesetzt wurde. Dies ist nur mit einem Vollzeit-Klimamanager möglich. Dazu steht im Antrag: „Wir wissen, dass es aktuell nicht einfach ist, Klimaschutz-Manager zu finden. Aber gerade aufgrund der gestiegenen Nachfrage und der damit einhergehenden Knappheit ist es wichtig, sich besonders intensiv und ausdauernd zu bemühen. Die Gemeinde Kirchheim hat viel auf dem Gebiet des Klima- und Umweltschutzes vorzuweisen, um attraktiv für kompetente Klimaschutz-Manager zu sein.“



Zum Schluss wird die Verwaltung gebeten, „das bereits vorhandene Klimaschutzkonzept wieder strukturiert aufzugreifen, zu aktualisieren und permanent und konsequent als Leitlinie für die gemeindlichen Aktivitäten heranzuziehen. Dazu gehören auch ein ehrliches Reporting und Monitoring, um sich selbst und der Bevölkerung transparent zu machen.“