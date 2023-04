BN-Ortsgruppe spricht sich für Vogelschutz am Speichersee aus

Teilen

Der Bund Naturschutz sorgt sich um den Speichersee, da Windräder die Artenvielfalt dort bedrohen könnten (Symbolbild). © Soeren Stache/dpa

Die BN-Ortsgruppe Aschheim-Feldkirchen-Kirchheim ist dafür, rund um den Speichersee keine Windräder aufzustellen, um die Artenvielfalt zu erhalten.

Landkreis – Windräder und Erneuerbare Energien ja, aber nicht auf Kosten des Artenschutzes, lautet die klare Botschaft des Bund-Naturschutz(BN)-Ortsverbandes Aschheim-Feldkirchen-Kirchheim, in einer offenen Stellungnahme an die Gemeinderäte.



Ende vergangenen Jahres wurde eine erste offizielle Ausweisung von Windpotentialflächen bekannt, die auch Flächen im Norden von Aschheim und Kirchheim für Windkraft enthält, rekapituliert der Vorsitzende der BN-Ortsgruppe, Norbert Steinmeier. „Sie berücksichtigt jedoch kaum den Artenschutz, dieser soll anschließend integriert werden. Daraufhin gab es sofort lokalpolitische Überlegungen zu Windrädern, teils sehr konkret, jedoch ohne besondere Berücksichtigung des Artenschutzes“, erläutert er.

Daher komme es auf rechtzeitiges Handeln an: „Wir wollen nicht, dass es zwischen Klima- und Artenschutz-Anliegen unnötigen Streit gibt, sondern dass gemeinsam und an den Erfordernissen orientiert Zukunft gestaltet wird“, so der Vorsitzende.



Artenschutz schon jetzt in Planungen berücksichtigen

„Artenkrise und Klimakrise werden bisher bestenfalls als gleichrangig eingestuft, obwohl die Artenkrise von weiten Teilen der Wissenschaft inzwischen sogar als die bedeutendere angesehen wird. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Artenkrise aber immer noch deutlich weniger im Licht der Öffentlichkeit angekommen als die Klimakrise, und auch die Maßnahmen zu ihrer Bewältigung hinken entsprechend hinterher“, prangert der BN in seiner Stellungnahme daher an.



Das sehe man besonders gut derzeit beim Speichersee. Den Artenschutz erst im fortgeschrittenen Stadium der Planungen zu berücksichtigen, führe zu der „ungünstigen Situation“, dass nach umfassender Diskussion eines potentiellen Standorts Artenschutzargumente „leicht als Störung und nicht als gleichrangige Argumente bewertet werden.“



Hoher Schutzstatus für Speichersee

Dabei weist der BN ausgiebig auf die Bedeutung des Speichersees für die Artenvielfalt hin: „(Über-)Lebenswichtiger Bestandteil für den internationalen Vogelzug sowie für die Mauser und den Mauserzug sehr vieler Wasservogelarten ist ein Netz an geeigneten Gewässern, worin das Speichersee-Gebiet mit seinem riesigen Einzugsgebiet (Europa, Asien, Afrika) und seinen sehr hohen Individuenzahlen für den Artenschutz eine besonders wichtige Rolle spielt.

Dieses Gebiet ist in diesem Zusammenhang absolut außergewöhnlich, sogar unter den Ramsar- und EU-Vogelschutzgebieten. Wegen seiner hohen Bedeutung für viele paläarktische Arten und der speziellen Gegebenheiten (sehr hohe Vogelzahlen aus großem internationalem Einzugsgebiet: Mauser, Winterrast) muss ihm ein entsprechend höherer Schutzstatus zugeschrieben werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Windräder nur mit zwei Kilometer Abstand vom Schutzgebiet

Daher würden die üblichen Kriterien wie etwa die Abstandsregelung durch die Untersuchung von 15 Brutarten nicht funktionieren, eine individuelle Untersuchung müsste dafür her. Eine Ausgleichsflächenregelung verbiete sich dabei, weil jeder Vorschlag dazu wegen der Einzigartigkeit dieses Gebietes fachlich durchfallen müsse, so die Ortsgruppe.



„Nach den vorliegenden Bestandserhebungen finden jährlich am Speichersee-Gebiet bei weitem mehr als 200.000 Landungen und 200.000 Starts von Wasservögeln statt. Dies unterstreicht seine hohe Bedeutung für die Wasservögel auch in quantitativer Hinsicht. Dazu kommen viele Tausende weitere Vögel, wie Mauersegler sowie Schwalben und weitere Singvögel. Seit seiner Entstehung sind in diesem Gebiet mehr als 280 Vogelarten beobachtet worden, davon zirka 95 Brutvogelarten“, führt der BN weiter aus und verweist auf eine Radarstudie, laut derer der Schaden für die Artenvielfalt durch Windkraft beträchtlich wäre.

Daher fordert der BN bei WKAs in Höhe von 200 Metern einen über zwei Kilometer weiten Abstand von dem Schutzgebiet, bis mindestens einschließlich des Abfanggrabens, bei der Planung höherer Anlagen deutlich mehr. Zudem brauche es vor der Ausweisung von Standorten noch umfassendere Feld-Untersuchungen. „Im Ergebnis führt das dazu, dass im Norden von Aschheim und Kirchheim beziehungsweise rund um den Speichersee keine Windräder aufgestellt werden dürfen“, fasst Vorsitzender Steinmeier zusammen.

Windräder an anderen Stellen in der Gemeinde

Und er fügt hinzu: „Unmissverständlich: Die BN-Ortsgruppe setzt sich dafür ein, dass Windräder an anderen Stellen in unseren Gemeinden gebaut werden, die als Bürger-Windanlagen konzipiert sind und entsprechend den Gemeindebürgern zugute kommen, auch näher als zehn Hektar an der Wohnbebauung liegen dürfen.“Bei Aufhebung der Regelung müsse mit den Anwohnern eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Zudem solle der Bau von Windkraftanlagen „nicht nur renditeorientiert geplant werden, es muss mehr um Zukunftsbewahrung gehen, und vielleicht sind dann auch etwas niedrigere als 200 oder 250 Meter hohe Windräder interessant“, so der Vorsitzende.



Sollte bei der Planung der BN Gehör finden und dementsprechend kein Windrad in der Nähe des Speichersees platziert werden, sollte das Gebiet für den Artenschutz erheblich aufgewertet werden, inklusive etwa Bodenbrüterschutz, Artenschutz-Heckenkonzept, abgestimmt mit Landwirtschaft, Naturschutzbehörden und Gemeinden.

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.