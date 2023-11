„Konzentration und Kreativität“

Der neue gewählte Landtagsabgeordnete Maximilian Böltl wird Mitglied im Haushaltsauschuss. © Tobias Koch

Die Ausschüsse des Landtags sind nun besetzt und somit die Weichen für die parlamentarisch Arbeit im Landtag gestellt. Die CSU-Landtagsfraktion entsendet den neu gewählten Landtagsabgeordneten Maximilian Böltl in den Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzen.

München/Kirchheim – Zukünftig wird der Landtagsabgeordnete Maximilian Böltl dadurch bei jedem politischen Projekt im Freistaat Bayern mitentscheiden dürfen, denn der Haushaltsausschuss definiert sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Landes.

Böltl will vor allem seine kommunalpolitische Erfahrung in den Ausschuss einbringen. Denn dieser entscheidet auch über den kommunalen Finanzausgleich und über Zuschussprogramme, von denen die Kommunen profitieren. „Als ehemaliger Bürgermeister setze ich mich gerne für die Belange der Gemeinden und Städte ein“, so Böltl.

Einen besonderen Fokus wolle er dabei auf Vorhaben und Maßnahmen im Landkreis München legen. In die Region mit der höchsten Steuerkraft müsse auch künftig investiert werden, „damit wir Wachstumsmotor für Bayern bleiben können“, erklärt der 40-Jährige und nennt Bildung, Forschung und die Verkehrsinfrastruktur als drei Beispiele.

„Der Haushaltsausschuss ist Dreh- und Angelpunkt der parlamentarischen Arbeit und wird in Zukunft sehr intensiv gefordert sein. Die Steuereinnahmen gehen zurück, aber Investitionen sind trotzdem notwendig, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zugleich wollen wir künftige Generationen nicht durch neue Schulden belasten. Da braucht es jetzt Konzentration und Kreativität,“ so Böltl, der sich als Diplom-Kaufmann nicht nur politisch, sondern auch fachlich für die neue Aufgabe gerüstet sieht.“ Der Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises und demnach erwartungsgemäß auch des Ausschusses bleibt der CSU-Landtagsabgeordnete Josef Zellmeier.

Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzen ist einer der 14 ständigen Fachausschüsse des Landtags. Aufgrund seiner Bedeutsamkeit besteht der Haushaltsausschuss seit Beginn der ersten Wahlperiode 1946 und hatte seinen Vorläufer bereits in der Weimarer Republik. Seine vorrangige Aufgabe ist die Beratung des Staatshaushalts. Der Haushalt ist Grundlage für die gesamte Staatstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres. Dessen Verabschiedung ist daher eine der bedeutendsten Aufgaben des Parlaments.