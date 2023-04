Jugendlicher Brandstifter zündet Mülltonne an ‒ Polizei München schnappt ihn auf einem Skateplatz

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München schnappte einen jugendlichen Brandstifter, der eine Mülltonne angezündet hatte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Anwohner im Isartal bemerkte Feuer in einer Mülltonne und Jugendliche, die vom Tatort flohen. Bei einer Fahndung traf die Polizei München auf den Brandstifter.

München / Pullach ‒ Die Polizei München hat einen jugendlichen Brandstifter geschnappt, der Feuer in einer Mülltonne gelegt hat. Der 14-Jährige zeigte sich geständig.

Jugendlicher Brandstifter zündet Mülltonne in München an und flieht

Ein Anwohner in der Pater-Ruppert-Mayer-Straße in Pullach im Isartal bemerkte den Mülltonnen-Brand am Montag und löschte ihn zusammen mit einem Mitarbeiter eines nahegelegenen Supermarktes. Laut Polizei sahen sie auch drei Jugendliche, die vom Tatort flüchteten und alarmierten den Notruf 110.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten an einem nahegelegenen Skateplatz auf eine Gruppe, unter der sich der 14-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz im Landkreis München befand.

Polizei schnappt Teenager auf Skateplatz im Isartal

Bei der Durchsuchung nach der Festnahme, fand die Polizei ein Feuerzeug in der Umhängetasche des Jugendlichen. Der Teenager gestand laut Polizei, dass er die Müllsäcke in der Mülltonne in Brand gesetzt hatte.

Er kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß und die Polizei informierte einen Erziehungsberechtigten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

