Drei Jahre Gemeindeoberhaupt: Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler zieht Halbzeitbilanz

Von: Romy Ebert-Adeikis

Peter Köstler (CSU) zieht nach drei Jahren im Bürgermeister-Amt Bilanz. © Marie-Julie Hlawica

Nach drei Jahren im Amt zieht Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler Halbzeitbilanz. Bei einigen Vorhaben wurde der CSU-Politiker bisher noch ausgebremst.

Gräfelfing ‒ „Echt überraschend“ sei die Erkenntnis gewesen, dass seine erste Amtszeit als Bürgermeister bereits wieder halb vorüber ist. „Drei Jahre sind so schnell vergangen“, resümiert Peter Köstler (CSU). Auch, weil mit Corona und dem Ukraine-Krieg einige unvorhersehbare Herausforderungen auf den Lochhamer gewartet hätten.

„Gleichzeitig haben wir viele große Projekte gut auf den Weg gebracht“, sagt Köstler mit Blick auf die Großbaustelle am Schulcampus oder die Sanierung des Rudolf-und-Maria-Gunst-Hauses. Gräfelfing habe sich in den vergangenen drei Jahren so entwickelt wie gewünscht. „Aber natürlich habe auch ich lernen müssen, dass nicht alles gleichzeitig geht.“

Bürgermeister zieht Halbzeitbilanz: Projekte in Gräfelfing stocken

Das gilt insbesondere für die Projekte, bei denen nicht nur die Gemeinde involviert ist. Beispiel Baugrube am Jahnplatz: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, betont der Bürgermeister. Vom ersten Tag seiner Amtszeit an hätte er mit den Eigentümern des Areals und deren Architekten in Kontakt gestanden. Ein Bebauungsplan sei mit Zustimmung der Anwohner auf den Weg gebracht worden. „Ich werbe sehr dafür, dass die Eigentümer endlich einen Bauantrag einreichen.“

Ähnlich sei die Situation am ehemaligen Pschorrhof, auf dessen Gelände bereits längst ein Neubau stehen sollte. „Die Wirtschaft wird schmerzlich vermisst“, berichtet der Bürgermeister. Auch darum habe sich der Gemeinderat dazu entschlossen, ein Vorkaufsrecht für das Grundstück zu verabschieden. „Wenn sich die Notwendigkeit ergibt, werden wir tätig“, verspricht Köstler. Ob die Gemeinde ran muss, werde sich wohl bis zum Jahresende entscheiden.

Mehr Lärmschutz an der A96: Bemühungen des Bürgermeisters bisher erfolglos

Auf ganz andere Barrieren sei er hingegen in Sachen Lärmschutz an der A96 gestoßen. Zwar werde das Westportal am Gräfelfinger Tunnel ertüchtigt, sobald dieser selbst saniert wird. Das hat die Gemeinde mit der Autobahndirektion vereinbart. Auch der Flüsterasphalt auf der Autobahn soll dann erneuert werden. Weitere Maßnahmen seien aber politisch nicht gewollt ‒ insbesondere eine stationäre Blitzeranlage im Tunnel. „Da war ich bis zum Innenminister bei allen Instanzen und habe mir eine Abfuhr geholt“, erklärt der CSUler.

An mehr Lärmschutz an der Autobahn hat sich Peter Köstler bisher die Zähne ausgebissen. © Romy Ebert-Adeikis

Ebenfalls keine politische Mehrheit gebe es derzeit für eine Entlastungsstraße für Gräfelfing. Man habe zwar „unter großem Aufwand“ ein Verkehrskonzept für den Ort erstellt. Der aktuellen Diskussion nach seien laut Köstler aber vor allem Einzelmaßnahmen umsetzbar.

Das Landratsamt bremse beim Umbau der Würmtalstraße. „Wir warten seit eineinhalb Jahren auf die Rückstufung zur Kreisstraße“, sagt der Rathauschef. Für den Fall, dass der Landkreis dem zustimmt, habe man zahlreiche Pläne in der Schublade – vom Rückbau von vier auf zwei Fahrspuren bis hin zu einem Kreisverkehr auf Höhe der Finkenstraße.

In Gräfelfing wird an jeder Ecke gebaut ‒ Bürger tragen die Maßnahmen mit

Die wortwörtlich nächste Baustelle des Bürgermeisters ist die Rathaus-Sanierung, die sich deutlich länger zieht als geplant. „Stand jetzt soll Ende September der neue Sitzungssaal fertig sein.“ Sicherheitshalber plane man aber die Oktobersitzung noch im Interim – der Pausenhalle des Kurt-Huber-Gymnasiums. Doch auch im Herbst wird noch keine Ruhe einkehren. „Mit dem Rathaus-Anbau startet voraussichtlich im Oktober der nächste Bauabschnitt“, sagt Köstler.

Mit Bürgerhaus, Schulcampus und zahlreichen Straßensanierungen scheint in der Gartenstadt gerade an jeder Ecke gebaut und gewerkelt zu werden. Es sei „gerade noch okay“, sodass die Gräfelfinger die vielen Maßnahmen mittragen würden. „Das war auch ein Grund, warum der Gemeinderat bei der Entwicklung der Bahnhofstraße 105 gebremst hat. Das wäre einfach zu viel.“

Dabei stehen den Bürgern in der Gartenstadt mit dem Ausbau eines Fernwärmenetzes ohnehin massive Beeinträchtigungen bevor: „Kilometerweit“ werde man in den nächsten zehn Jahren Leitungen verlegen, betont Köstler. Zum Glück sei die Akzeptanz dafür „sehr hoch“.

