Flatterulme, die Dritte

Von: Raffael Scherer

Zur Feier seines 40-jährigen Bestehens hat der Oberhachinger Ortsverband des BUND Naturschutz unter Erstem Vorsitzendem Rainer Warmke (5.v.r.) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Martin Weidenhiller (3.v.l.) eine Flatterulme im Augarten gepflanzt. © Raffael Scherer

Seit 40 Jahren gibt es mittlerweile die Ortsgruppe Oberhaching des BUND Naturschutz. Um das zu feiern, wurde eine „gefährdete“ Baumart gepflanzt.

Oberhaching – Gleich mit mehreren Spaten und Spitzhacken ist die Gruppe des Ortsverbands des Bund Naturschutz im Oberhachinger Augarten angerückt. Ganz schöner Aufwand, beim Blick auf das kleine, zarte Bäumchen, das sie vorhaben an der Weggabelung zu pflanzen. Bei dem knapp anderthalb Meter hohen Gewächs handelt es sich jedoch nicht um irgendeinen Baum – sondern um eine Flatterulme. Diese ist laut Roter Liste Bayern eine „gefährdete“ Baumart, erklärt Erster Vorsitzender Rainer Warmke, während das Loch für den seltenen Baum von seinen Mitstreitern ausgehoben wird. Bisher gibt es von der Ulmenart lediglich zwei in der Oberhachinger Umgebung.

Anlass für die Pflanzung ist das 40-jährige Bestehen des Oberhachinger Ortsverbands. Deshalb kommt neben einem Hüllschutzzaun gegen Hunde und Biber, welche wegen des nahe gelegenen Hachinger Bachs schon das ein oder andere mal gesichtet wurden, auch ein Schild an den Baum.„Dann hoffen wir, dass die Leute hier vorbeigehen und sehen: Hier steht ein Baum vom BUND Naturschutz und vielleicht auch einmal auf unsere Homepage gehen und schauen, was wir in 40 Jahren schon geschafft haben“, erklärt Warmke und fügt stolz hinzu: „Das ist nämlich sehr viel“.

Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz zu schaffen und zu schärfen sei das Ziel der Gruppe, erklärt der Vorsitzende, während das Heu, wohl von einer früher unter der Erde wohnenden Wühlmaus, aus dem Loch gefischt wird.

Sponsern wollte den Baum nach einem Gespräch mit dem Ortsverband eigentlich der Förster Olaf Rahm und hatte bereits bei der Baumschule Oberloher in Rattenkirchen (Landkreis Mühldorf) angefragt. Als er dann die spezielle Ulme zusammen mit ein paar anderen Gewächsen für den Wald abholen wollte, entschied sich die Baumschule jedoch spontan selbst, dass die Flatterulme auf sie gehe, erzählen die Bund Naturschützler erfreut. Und nun ist es soweit: Die Flatterulme kommt ins Loch und wird von den vorher herausgepickten Grasbüscheln bestückt.

„Nun wollen wir hoffen, dass der Baum schnell wächst und größer wird“, gibt Wamke über die letzten Handgriffe hinweg fröhlich bekannt und dankt auch Martin Weidenhiller vom Sachgebiet Natur und Landschaftsschutz als Vertreter der Gemeinde, welche das Vorhaben unterstützt hat.

Vor rund 70 Jahren standen genau hier an der Stelle, wo nun die Ulme gedeihen soll, einmal Pappeln, erinnert sich der Gemeindemitarbeiter. Die hatten mit ihrer enormen Größe dann aber auch ihr maximales Alter erreicht und mussten zum Schutz der Parkbesucher gefällt werden. Da habe man lange mit Warmkes Vorvorgängerin diskutieren müssen, sagt er und lacht.

Diese Befürchtung habe man bei der Flatterulme hingegen nicht: „Das Holz selber kann man verwenden, ist recht hart und recht wertvoll, aber die Flatterulme wird nicht allzu groß. Vielleicht 15 bis 20 Meter maximal“, versichert Botanikexperte Warmke – auf dem Schild heißt es jedoch sogar bis zu 35 Meter. „Und wenn er alt wird, das ist eine Besonderheit, dann entwickelt er unten am Stamm Pfahlwurzeln. Das schaut dann aus wie ein tropischer Baum“, blickt er bereits gespannt in die Zukunft. Die Brettwurzeln sind dabei einzigartig für eine heimische Baumart.

Während die einen Ortsverbandsmitglieder sich mit Pfosten und Drahtgestell auseinandersetzen, macht sich der andere Teil der Gruppe bereits an die zweite Tagesaufgabe: Die zahlreichen Nistkästen im und um den Park winterfest machen. Denn während die einen Vögel über den Winter gen Süden ziehen, freuen sich etwa Siebenschläfer sehr über das warme Zuhause über den Winter, erklären die freiwilligen Helfer auf der Staffelei. Das überlasse man aber lieber den Jüngeren, erklären ein paar ältere Mitglieder mit einem Augenzwinkern und schnappen sich stattdessen die Gießkanne, um die nagelneue Flatterulme zu gießen. Weitere Infos rund um den Oberhachinger Ortsverband gibt es online unter www.oberhaching.bund-naturschutz.de